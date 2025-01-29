Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Исполнение судебных решений зависит от национального законодательства каждой конкретной страны и международных соглашений, говорит руководитель практики «Цифровое и IT-право» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерина Соколова. Во многих случаях, по ее словам, страны признают и исполняют решения иностранных судов в рамках международных договоров или на основе принципов взаимности, но это может требовать отдельного судебного разбирательства или признания решения в соответствующих юрисдикциях. Соколова уточняет, что между Россией и Великобританией нет двусторонних договоров, касающихся признания и исполнения судебных решений, то есть признание решения потребует отдельной судебной процедуры в России, что «сложно представить с учетом текущего развития событий». Но запрет английского суда может привести к тому, что ранее инициированные судебные процессы в различных странах по исполнению решения российского суда могут быть приостановлены.