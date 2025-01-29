Тонкости договора: эскроу-счета распространят на строительство частных домов с помощью маткапитала

— С одной стороны, это обеспечение безопасности вложений покупателей, что особенно важно, конечно, для семей с детьми. С другой стороны, зависимость от банковских кредитов для рынка ИЖС может быть более чувствительной, чем для рынка МКД. Системных компаний на этом рынке немного, и особенно на начальных этапах может произойти существенное замедление работы подрядчиков: большая часть компаний не сможет обеспечить надлежащий документооборот по требованию банков.