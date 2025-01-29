Соберут на кирпичики: с жильцов перестанут взимать плату за ускорение капремонта

С граждан перестанут брать плату за ускорение капитального ремонта. Сейчас оценка технического состояния дома проводится раз в четверть века, а проверку в более сжатые сроки можно сделать только за счет собственников жилья. Теперь региональным операторам придется делать оценку раз в пять лет за счет уже выплаченных жильцами взносов за капремонт. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Парламентарии и представители бизнеса считают инициативу логичной, но главное, чтобы на внеочередной капремонт хватило средств, если желающих будет много.
Оценка состояния дома для капремонта
В Госдуме предложили внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым ускоренное техническое обследование состояния многоквартирного дома (МКД), а, значит, возможное проведение капитального ремонта будет проходить раз в пять лет. Проводить его обяжут региональных операторов (в большинстве случаев ими являются Фонды капитального ремонта) за счет уже заплаченных гражданами на капремонт средств. Как выяснили «Известия», такой законопроект 29 января будет внесен в на рассмотрение нижней палаты парламента.
Справка «Известий»
Согласно действующему законодательству, капитальный ремонт дома в России должен проводиться раз в 25 лет после ввода недвижимости в эксплуатацию. После наступления этой даты управляющая организация выходит с инициативой провести обследование технического состояния дома. Его результаты должны быть направлены в орган исполнительной власти, ответственный за реализацию региональной программы капитального ремонта.
С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, который дал право собственникам жилья досрочно принимать решение о проведении обследования технического состояния многоквартирного дома. В этом случае платить за оценку должны сами граждане или средства могут быть выделены из бюджета субъектов, которые из-за дефицита средств идут на это неохотно.
— Мы понимаем, что техническое состояние многоквартирного дома нужно контролировать с определенной регулярностью, чтобы снизить вероятность аварийных ситуаций, исключить накопление скрытых дефектов и удешевить ремонт, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, собрание собственников МКД сегодня может заказать такое исследование в любой момент, но они должны сами за него заплатить.
Как сообщают авторы в пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий», сегодня стоимость ускоренной проверки состояния многоквартирного дома в каждом субъекте разная. Так, обследования типового девятиэтажного дома с 4−5 подъездами в Астрахани будет стоить не менее 200 тыс. рублей, а в ряде регионов цены на подобные услуги достигают 300−400 тыс. По данным экспертов, с момента вступления закона в силу, спрос на такие услуги резко вырос, что привело к увеличению их стоимости в среднем на 15−20%, отмечается в документе.
— Законопроект повысит ответственность регоператоров, безопасность жилья и в целом сделает систему капремонта более эффективной, — сказал «Известиям» еще один автор законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Если исследование покажет, что дом нуждается в капремонте, то гражданам не придется ждать его условные 20−30 лет, не говоря об экономии.
В Минстрое «Известиям» сообщили, что законопроект на отзыв пока не поступал.
Почему капремонт дома нельзя сделать сразу
Коллеги депутатов по Госдуме нашли их предложение логичным. Ни Роспотребнадзор, ни Росприроднадзор, ни Россельхознадзор, ни другие службы и ведомства не берут с населения дополнительные деньги, если речь идет о внеплановой проверке безопасности услуги, продуктов питания или каких-то других вещей, заявил «Известиям» первый зампред комитета по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев.
— Поэтому поддержать такой законопроект можно. Обеспечить безопасность проживания граждан — это все-таки обязанность государства. Брать за это деньги неправильно. А если этих денег нет или жильцы не могут по какой-то причине их собрать? Будем ждать, когда дом обрушится? — отметил депутат.
Это мнение разделяет глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР Ярослав Нилов.
— Неблагополучное состояние дома — это риски, вопрос безопасности и комфортного проживания. Раз граждане этот вопрос поднимают, значит на практике складываются такие ситуации с высокой стоимостью обследований домов. Поэтому если есть возможность избавить население от лишних плат, то это надо поддерживать, — пояснил депутат.
Фонды капремонта в регионах сегодня составляют очередность домов — чаще всего по годам и типам таких зданий, заявил «Известиям» председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.
— Поэтому если нужно ускорить какие-то процессы по ремонту, то по-хорошему это должно оплачиваться из фондов капремонта, так как это и есть деньги граждан, — отметил он.
По его словам, государство должно возобновить регулярное техническое обследование многоквартирных домов по определенным стандартам, а не проводить его раз в 25 лет к срокам проведения капремонта.
— Например, его необходимо проводить раз в три года или раз в пять лет, чтобы информация о состоянии дома накапливалась, — пояснил эксперт.
Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко обратила внимание на то, что сегодня в России есть очередь по ремонту многоквартирных домов по сроку их введения в эксплуатацию — информацию о каждом объекте можно найти в ГИС ЖКХ. При этом она отметила, что если желающих внепланово отремонтировать дома будет очень много, то одномоментно средств на эти цели может не хватить.
— С другой стороны, предложение депутатов оправдано, так как дома в программе капремонта не всегда справедливо ранжированы по своему техническому состоянию, — пояснила эксперт.
Она также считает правильным, чтобы управляющие компании отслеживали состояние домов не раз в 25 лет, а гораздо чаще и при необходимости подготавливали комплекты документов для проведения ремонта.