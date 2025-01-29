Соберут на кирпичики: с жильцов перестанут взимать плату за ускорение капремонта

С граждан перестанут брать плату за ускорение капитального ремонта. Сейчас оценка технического состояния дома проводится раз в четверть века, а проверку в более сжатые сроки можно сделать только за счет собственников жилья. Теперь региональным операторам придется делать оценку раз в пять лет за счет уже выплаченных жильцами взносов за капремонт. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Парламентарии и представители бизнеса считают инициативу логичной, но главное, чтобы на внеочередной капремонт хватило средств, если желающих будет много.