Россиян стали на треть чаще приглашать работать в других странах

Среди стран, проявлявших наибольшую активность в приглашении специалистов из России, больше всего вырос интерес к россиянам в Китае — 27,6 тыс. в 2024-м против 4,8 тыс. в 2023-м, почти шестикратный рост. В лидерах по этому показателю также Сербия (плюс 356,3% с 5,8 тыс. до 26,3 тыс.), Турция (плюс 188,6% с 23,5 тыс. до 67,8 тыс.), Кипр (плюс 160,9% с 4,6 тыс. до 12 тыс.), Польша (плюс 119,6% с 4,1 тыс. до 9,0 тыс.) и ОАЭ (плюс 117,2% с 19,2 тыс. до 41,7 тыс.).