Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% — до 6,3 миллиарда долларов. Другие крупные поставщики также уменьшили экспорт: Израиль — на 38%, до 1,6 миллиарда долларов, Южная Африка — на 13%, до 1,6 миллиарда, а Бельгия — на 28%, до 793,4 миллиона долларов.