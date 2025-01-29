Россия стала одним из крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

Поставки за год выросли в 1,6 раза — до 751,7 миллиона долларов с 479 миллионов долларов годом ранее. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза — до 8,6 миллиона карат. Оба показателя являются максимальными с 2012 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
В результате Россия стала пятым по величине поставщиком этих драгоценных камней в Гонконг, заняв 6,3% местного рынка.
Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% — до 6,3 миллиарда долларов. Другие крупные поставщики также уменьшили экспорт: Израиль — на 38%, до 1,6 миллиарда долларов, Южная Африка — на 13%, до 1,6 миллиарда, а Бельгия — на 28%, до 793,4 миллиона долларов.
В целом Гонконг за год сократил закупки алмазов на 22% — до 12,1 миллиарда долларов.