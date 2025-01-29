Россия сократила закупки бананов из Эквадора

Лидером по росту закупок эквадорских бананов стали США, которые в 2024 году импортировали на 8,1 млн коробок больше. В абсолютных цифрах США располагаются на четвертом месте среди ведущих покупателей эквадорских бананов, в 2024 году они закупили 40,7 млн коробок.