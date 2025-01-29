Россия сократила закупки бананов из Эквадора

«Из 364,16 млн коробок бананов, экспортированных в 2024 году, на ЕС приходится 29,03%. Вторым [по значимости] направлением экспорта бананов стала Россия с долей 18,42%, что соответствует объему поставок в размере 67,09 млн ящиков», — говорится в документе.
В ассоциации отметили, что экспорт бананов в Россию сократился на 8,75 млн коробок, или на 11,54% по сравнению в 2023 годом, когда было отгружено 75,84 млн коробок.
Лидером по росту закупок эквадорских бананов стали США, которые в 2024 году импортировали на 8,1 млн коробок больше. В абсолютных цифрах США располагаются на четвертом месте среди ведущих покупателей эквадорских бананов, в 2024 году они закупили 40,7 млн коробок.