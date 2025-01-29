Продажи подделок брендов на маркетплейсах РФ выросли вдвое

Аналитическая компания Mpstats Data также отмечает рост дистрибуции подделок. По ее данным, перед Новым годом на Wildberries под брендом Prada было продано товаров на ₽6,9 млн, на Ozon на ₽400 тыс. Под брендом Dior — на ₽16,6 млн и на ₽444 тыс. соответственно. При этом на платформе Lamoda товары люксового бренда Prada представлены только в разделе очков, цены на них сопоставимы с оригинальными.