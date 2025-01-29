Продажи подделок брендов на маркетплейсах РФ выросли вдвое

В декабре 2024 года на двух российских маркетплейсах продажи товаров под брендом Prada без указания производителя составили ₽7,6 млн, Dior — ₽15,8 млн, Dolce&Gabbana — ₽4,5 млн, Gucci — ₽7,5 млн, Versace — ₽6,7 млн, Converse — ₽27,7 млн, Louis Vuitton — ₽8,9 млн руб.
Аналитическая компания Mpstats Data также отмечает рост дистрибуции подделок. По ее данным, перед Новым годом на Wildberries под брендом Prada было продано товаров на ₽6,9 млн, на Ozon на ₽400 тыс. Под брендом Dior — на ₽16,6 млн и на ₽444 тыс. соответственно. При этом на платформе Lamoda товары люксового бренда Prada представлены только в разделе очков, цены на них сопоставимы с оригинальными.
Эксперты отмечают, что продавать брендовые товары могут только те, кто получил соглашение от правообладателя или генерального дистрибьютора. Маркетплейсы, таким образом, продают либо подделку брендов, либо товары, ввезенные путем параллельного импорта.
Тем не менее, крупные мировые компании, которые ушли с российского рынка, не следят за продвижением товаров под их брендом на маркетплейсах, поэтому сейчас становится все труднее контролировать деятельность недобросовестных продавцов.
В ноябре Ozon представил отчет по МСФО за 3 квартал 2024 года. Аналитики Market Power рассказали, в чем причины таких показателей и стоит ли инвесторам присмотреться к бумагам онлайн-ретейлера.