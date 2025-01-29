Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

UTPR: фактически действует как обратное правило на случай, если юрисдикция нахождения головной компании не применяет IIR (оно направлено на то, чтобы холдинговые компании не переезжали в такие юрисдикции, где могли бы уплачивать менее 15% без потерь для группы). UTPR позволяет внедрившим это правило странам, где находятся дочерние организации, добирать налог либо с материнской компании, уплачивающей менее 15% в юрисдикции, не применяющей IIR, либо с самих этих дочерних организаций, если они платят менее 15%. Если несколько юрисдикций претендуют по правилу UTPR на дополнительный налог с материнской компании, то они распределяют этот налог между собой по пропорциональной формуле с учетом количества работников и объема материальных активов дочерних компаний группы, находящихся в этих юрисдикциях. «UTPR представляет собой новаторский инструмент, обеспечивающий возможность юрисдикциям облагать налогом прибыли, сгенерированные не на их территории», — подчеркивает исследовательская служба Европарламента.