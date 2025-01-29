Пивовары предупредили о риске для роста рынка в России

«Эффективными было бы постепенное установление соотношения ставок акцизов (в чистом спирте) на слабый (пиво и вино) и крепкий алкоголь в соотношении 1:3 к 2030 году, а также установление пониженной ставки акциза для пива с невысоким уровнем содержания алкоголя. Также дополнительным стимулом сохранения и дальнейшего развития инвестиционного потенциала стало бы предоставления различных мер поддержки, как это сейчас есть у виноделов», — подчеркнул исполнительный директор ассоциации.