Пивовары предупредили о риске для роста рынка в России

Если акцизы будут повышены, то это приведет к увеличению итоговой стоимости пива и росту теневого рынка, полагает он.
«Рост ставок негативно повлияет на объемы производства, приведет к увеличению стоимости продукции на полке и росту теневого рынка. В совокупности с текущей ключевой ставкой и ростом курса валюты производители будут вынуждены пересматривать собственные инвестиционные планы и сокращать их», — сказал Мамонтов.
По его словам, для пивоваренной отрасли главным фактором для позитивной динамики остается предсказуемость регуляторной среды и налоговой политики. Реализовать инвестиционные планы в условиях высокой ключевой ставки и продемонстрировать дальнейший рост у пивоваренной индустрии получится при прогнозируемой акцизной политике, считает исполнительный директор ассоциации.
«Эффективными было бы постепенное установление соотношения ставок акцизов (в чистом спирте) на слабый (пиво и вино) и крепкий алкоголь в соотношении 1:3 к 2030 году, а также установление пониженной ставки акциза для пива с невысоким уровнем содержания алкоголя. Также дополнительным стимулом сохранения и дальнейшего развития инвестиционного потенциала стало бы предоставления различных мер поддержки, как это сейчас есть у виноделов», — подчеркнул исполнительный директор ассоциации.
По данным РАТК, в России в 2024 году выросли производство и розничные продажи пива — на 10,3% и 6,7% соответственно относительно показателей прошлого года. Наибольший рост показателей пришелся на сегменты сидров, пуаре и медовухи, вынесенные в общую категорию, и пивных напитков. В ведомстве объяснили рост введением реестра пивоваров и обелением этого сегмента алкогольного рынка.
Мамонтов сказал «РБК Вино», что такой рост стал следствием усилий со стороны отрасли и государства «по обелению рынка, в частности, за счет сбалансированной акцизной политики прошлых лет, введения реестра производителей пива и маркировки».