Пенсионный фонд Норвегии заработал почти $222 млрд прибыли в 2024 году

Норвежский государственный пенсионный фонд был создан в 1996 году. Он инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа в разные активы. Фонд имеет небольшие доли примерно в 9 тыс. компаний по всему миру, включая акции Apple, Nestlé, Microsoft и Samsung. В среднем фонду принадлежит 1,5% всех акций, котирующихся на биржах мира.