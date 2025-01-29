Облигации «Домодедово ФФ» упали после новостей об иске генпрокуратуры

Долговые бумаги эмитента ООО «ДФФ» («Домодедово Фьюэл Фасилитис») на торгах Московской биржи в среду, 29 января, существенно снижаются, а доходность, соответственно, растет на фоне сообщений об иске генпрокуратуры к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом.
В обращении у ООО «ДФФ» находятся два выпуска облигаций: замещающие облигации серии ЗО28 и облигации с фиксированным купоном серии 002Р-01.
Цены на облигации выпуска 002Р-01, по данным Московской Биржи, варьируются в диапазоне 81,2−90,45% от номинала при цене закрытия предыдущего дня 90,53% от номинала. По состоянию на 12:28 выпуск торгуется по цене 85,17% от номинала и предлагает доходность к погашению на уровне 35,78%.
В замещающих облигациях серии ЗО28, по данным Московской Биржи, разброс цен составил от 56,85% до 69,92% от номинала при цене закрытия предыдущего дня 75,9%. По состоянию на 12:30 выпуск торгуется по цене 60,50% от номинала и предлагает доходность к погашению на уровне 26,43%, тогда как доходность по оценке предыдущего дня составляла 18,18% годовых.
Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом. Суть исковых претензий пока не раскрыта. Также надзорное ведомство направило заявление о принятии обеспечительных мер, его пока не рассмотрели. Во многих подобных исках прокуратура требует обратить активы компаний в доход государства из-за нарушений в ходе приватизации в 1990-е.
Иск подали после прокурорской проверки порядка приватизации ряда объектов в аэропорту, сообщает «Коммерсантъ».
Московский аэропорт Домодедово строго соблюдает все требования действующего законодательства, заявили РБК в пресс-службе воздушной гавани в ответ на просьбу прокомментировать иск Генпрокуратуры.
«Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — говорится в сообщении.
«Домодедово Фьюэл Фасилитис» — дочерняя компания «ДМЕ Холдинг» и крупнейший оператор по заправке воздушных судов в России и СНГ. Основные направления деятельности компании — реализация авиаГСМ, а также обеспечение бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов кондиционными авиационными горюче-смазочными материалами в соответствии с российскими и международными стандартами.