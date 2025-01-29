Облигации «Домодедово ФФ» упали после новостей об иске генпрокуратуры

В замещающих облигациях серии ЗО28, по данным Московской Биржи, разброс цен составил от 56,85% до 69,92% от номинала при цене закрытия предыдущего дня 75,9%. По состоянию на 12:30 выпуск торгуется по цене 60,50% от номинала и предлагает доходность к погашению на уровне 26,43%, тогда как доходность по оценке предыдущего дня составляла 18,18% годовых.