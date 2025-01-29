Металлурги попросили повысить планку для расчета изъятия сверхдоходов

По оценкам ассоциации, потребление стали в России по итогам 2024 года составило 44 млн тонн (это на 5,6% ниже уровня 2023-его). При этом в 2025 году ожидается дальнейшее снижение металлопотребления не менее, чем на 5%. Основные причины — давление высоких процентных ставок, спад в строительстве и машиностроении, а также сдвиг вправо реализации инфраструктурных проектов в энергетике. Ключевые потребители металла в России — это сектор строительства, автомобилестроение, машиностроение и энергетика. По итогам прошлого года наибольшее снижение металлопотребления пришлось на энергетику (-10,2%) и строительство (-6%). При этом рост наблюдался в отрасли автомобилестроения (+6,7%) и машиностроения (+1,7%) за счет реализации программ импортозамещения. В то же время производство проката по итогам прошлого года снизилось на 6,4% к 2023 году, до 61 млн т, а экспорт упал на 7,9%, до 20 млн т, следует из презентации «Русской стали».