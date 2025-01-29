Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива во избежание дефицита

Согласно документу, запрет на вывоз сырья по железной дороге будет действовать с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года. При этом он не распространяется на вывоз нефтепродуктов, реализуемый в соответствии с плановыми поставками, а также в рамках оказания гуманитарной помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф.