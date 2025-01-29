Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», ставка ФРС: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 28 января индекс Мосбиржи прибавил 1,4%, до 2931,97 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил пятницу чуть выше — на отметке 2934,07 пункта, прибавив 1,82%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,54%, до 942,81 пункта.
«Индекс Мосбиржи выкупил утренний пролив и на вечерке закрылся на максимуме — поддержка 2900 пунктов возвращена, рынок все в том же боковике, правда, выход из него уже назревает, — отмечает эксперт “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Рынок акций вчера уверенно отскочил после волны распродаж понедельника, пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Среди факторов роста он назвал отскок цен на нефть и остановку распродаж на ключевых мировых площадках.
«Индекс Мосбиржи поднялся до 2930 пунктов. Объемы торгов на восстановлении оказались выше, чем днем ранее на падении. Это позитивный сигнал: значительного навеса продавцов нет. К тому же лучше рынка выглядели голубые фишки, а не второй эшелон», — подчеркнул эксперт. Все акции индекса Мосбиржи закрылись в плюсе.
«Сегодняшние покупки в РФ скорее подтверждают сохранение оптимистичных надежд на урегулирование украинского конфликта как минимум в среднесрочной перспективе, о чем косвенно говорит и рост в подсанкционных “Сургутнефтегазе” и “Газпром нефти”, — полагает аналитик ИК “Велес Капитал” Елена Кожухова. А директор по стратегии ФГ “Финам” Ярослав Кабаков отмечает, что рост на рынке больше обусловлен закрытием коротких позиций, чем появлением новых покупателей.
Карпунин прогнозирует нейтральный взгляд на ближайшие перспективы рынка акций: «Все ключевые уровни Индекса Мосбиржи остаются неизменными: сверху значимая зона сопротивления находится в диапазоне 2980−3000 пунктов, снизу уровень поддержки — в области 2800−2840 пунктов. Ожидаем продолжения боковика в рамках этих границ. Выход из этого коридора может быть спровоцирован геополитическими событиями», — подчеркивает аналитик.
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» резко выросли на торгах во вторник, 28 января. На максимуме котировки поднимались на 3,34%, до ₽138,75, а по итогам дня бумаги закрылись в плюсе на 2,44%, до ₽137,54 за бумагу.
На утренних торгах в среду акции «Газпрома» продолжили расти. На 8:40 мск котировки прибавляли 0,53%, до ₽138,27.
Поводом для роста стали две новости, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
1. Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Рабочие должны будут сохранить трубопровод, устанавливая изготовленные на заказ заглушки на каждом из открытых концов трубы, чтобы предотвратить утечку газа и приток морской воды.
«Северный поток-2» был поврежден в результате диверсии 26 сентября 2022 года.
Решение датского регулятора отчасти сняло напряжение от высказывания лидера другой европейской страны, отмечают аналитики «Т-Инвестиций». Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать поврежденные трубопроводы. Поставки российского газа в Европу возобновлять нельзя даже по достижении мира Москвы с Украиной, считает Дуда. По его мнению, их начало создаст экономическую угрозу для центральноевропейских стран.
2. Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG допустил продажу газопровода.
«Если газопровод будет продан инвестору из другой страны, кроме России, для ЕС будет частично снят вопрос о зависимости от российского газа. Для “Газпрома” такое развитие событий было бы не худшим вариантом, особенно если потенциальным покупателем “Северного потока-2” стал бы инвестор из дружественного России государства», — пишет аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Эксперт не исключает восстановления «Северного потока-2» благодаря сложностям, которые испытывают некоторые государства Европы из-за остановки транзита газа через Украину и высоких цен на энергоносители в Западной Европе.
Бумаги Газпрома сейчас достаточно волатильны, предупреждают аналитики «Т-Инвестиций». Они могут разнонаправленно и достаточно резко реагировать на любые упоминания компании в СМИ или геополитические новости. В брокере считают, что риск в акциях «Газпрома» все еще велик.
Ставка ФРС
В среду Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания
По состоянию на утро 29 января рынок оценивал вероятность того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 4,25−4,5%, в 99,5%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Остальные 0,5% приходится на снижение ставки на 25 б.п.
Предполагается, что сохранение ставки без изменения даст больше времени для снижения инфляции и оценки того, как политика президента Дональда Трампа повлияет на экономику, пишет Bloomberg.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,68, продать — по ₽99,81;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,69, продать — по ₽97,25.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,59, продать — по 105,34;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 106,19, продать — по 104,55.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,18, продать — по ₽14,04;
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,19, продать — по ₽14,03.
Корпоративные события
«Группа Астра»: операционные результаты за 2024 год.
«Мостотрест»: заседание совета директоров. В повестке вопрос прекращении участия в Сбербанке путем продажи имеющегося у группы пакета акций кредитной организации.
Другие важные события
Банк России опубликует справку «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26235 и ОФЗ-ПД серии 26238.
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 21 по 27 января.
Китай, Гонконг: биржи не работают. Китайский Новый год.
США: торговый баланс, декабрь — 16:30 мск.
США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 931,97 (+1,4%).
Индекс РТС: 942,81 (+0,54%).
S&P 500: 6067,7 (+0,92%).
Dow Jones Industrial Average: 44 850,35 (+0,31%).
NASDAQ Composite: 19 733,59 (+2,03%).