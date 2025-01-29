Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», ставка ФРС: дайджест инвестора

«Если газопровод будет продан инвестору из другой страны, кроме России, для ЕС будет частично снят вопрос о зависимости от российского газа. Для “Газпрома” такое развитие событий было бы не худшим вариантом, особенно если потенциальным покупателем “Северного потока-2” стал бы инвестор из дружественного России государства», — пишет аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.