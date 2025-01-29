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Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», ставка ФРС: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи отскочил после падения вторника. Акции «Газпрома» подорожали на новости о консервации «Северного потока-2» и возможной продаже трубопровода. ФРС по итогам заседания обнародует решение по ставке.

Источник: Freepik

Индекс Мосбиржи

По итогам торгов 28 января индекс Мосбиржи прибавил 1,4%, до 2931,97 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил пятницу чуть выше — на отметке 2934,07 пункта, прибавив 1,82%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,54%, до 942,81 пункта.

«Индекс Мосбиржи выкупил утренний пролив и на вечерке закрылся на максимуме — поддержка 2900 пунктов возвращена, рынок все в том же боковике, правда, выход из него уже назревает, — отмечает эксперт “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.

Рынок акций вчера уверенно отскочил после волны распродаж понедельника, пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Среди факторов роста он назвал отскок цен на нефть и остановку распродаж на ключевых мировых площадках.

«Индекс Мосбиржи поднялся до 2930 пунктов. Объемы торгов на восстановлении оказались выше, чем днем ранее на падении. Это позитивный сигнал: значительного навеса продавцов нет. К тому же лучше рынка выглядели голубые фишки, а не второй эшелон», — подчеркнул эксперт. Все акции индекса Мосбиржи закрылись в плюсе.

«Сегодняшние покупки в РФ скорее подтверждают сохранение оптимистичных надежд на урегулирование украинского конфликта как минимум в среднесрочной перспективе, о чем косвенно говорит и рост в подсанкционных “Сургутнефтегазе” и “Газпром нефти”, — полагает аналитик ИК “Велес Капитал” Елена Кожухова. А директор по стратегии ФГ “Финам” Ярослав Кабаков отмечает, что рост на рынке больше обусловлен закрытием коротких позиций, чем появлением новых покупателей.

Карпунин прогнозирует нейтральный взгляд на ближайшие перспективы рынка акций: «Все ключевые уровни Индекса Мосбиржи остаются неизменными: сверху значимая зона сопротивления находится в диапазоне 2980−3000 пунктов, снизу уровень поддержки — в области 2800−2840 пунктов. Ожидаем продолжения боковика в рамках этих границ. Выход из этого коридора может быть спровоцирован геополитическими событиями», — подчеркивает аналитик.

Акции «Газпрома»

Акции «Газпрома» резко выросли на торгах во вторник, 28 января. На максимуме котировки поднимались на 3,34%, до ₽138,75, а по итогам дня бумаги закрылись в плюсе на 2,44%, до ₽137,54 за бумагу.

На утренних торгах в среду акции «Газпрома» продолжили расти. На 8:40 мск котировки прибавляли 0,53%, до ₽138,27.

Поводом для роста стали две новости, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

1. Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Рабочие должны будут сохранить трубопровод, устанавливая изготовленные на заказ заглушки на каждом из открытых концов трубы, чтобы предотвратить утечку газа и приток морской воды.

«Северный поток-2» был поврежден в результате диверсии 26 сентября 2022 года.

Решение датского регулятора отчасти сняло напряжение от высказывания лидера другой европейской страны, отмечают аналитики «Т-Инвестиций». Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать поврежденные трубопроводы. Поставки российского газа в Европу возобновлять нельзя даже по достижении мира Москвы с Украиной, считает Дуда. По его мнению, их начало создаст экономическую угрозу для центральноевропейских стран.

2. Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG допустил продажу газопровода.

«Если газопровод будет продан инвестору из другой страны, кроме России, для ЕС будет частично снят вопрос о зависимости от российского газа. Для “Газпрома” такое развитие событий было бы не худшим вариантом, особенно если потенциальным покупателем “Северного потока-2” стал бы инвестор из дружественного России государства», — пишет аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт не исключает восстановления «Северного потока-2» благодаря сложностям, которые испытывают некоторые государства Европы из-за остановки транзита газа через Украину и высоких цен на энергоносители в Западной Европе.

Бумаги Газпрома сейчас достаточно волатильны, предупреждают аналитики «Т-Инвестиций». Они могут разнонаправленно и достаточно резко реагировать на любые упоминания компании в СМИ или геополитические новости. В брокере считают, что риск в акциях «Газпрома» все еще велик.

Ставка ФРС

В среду Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 28—29 января. Пресс-релиз выйдет в 22:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 22:30 мск.

По состоянию на утро 29 января рынок оценивал вероятность того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 4,25−4,5%, в 99,5%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Остальные 0,5% приходится на снижение ставки на 25 б.п.

Предполагается, что сохранение ставки без изменения даст больше времени для снижения инфляции и оценки того, как политика президента Дональда Трампа повлияет на экономику, пишет Bloomberg.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

  • Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,68, продать — по ₽99,81;
  • Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,69, продать — по ₽97,25.

Самые дешевые евро:

  • Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,59, продать — по 105,34;
  • Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 106,19, продать — по 104,55.

Самые дешевые юани:

  • Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,18, продать — по ₽14,04;
  • Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,19, продать — по ₽14,03.

Корпоративные события

«Группа Астра»: операционные результаты за 2024 год.

«Мостотрест»: заседание совета директоров. В повестке вопрос прекращении участия в Сбербанке путем продажи имеющегося у группы пакета акций кредитной организации.

Другие важные события

Банк России опубликует справку «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».

Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26235 и ОФЗ-ПД серии 26238.

Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 21 по 27 января.

Китай, Гонконг: биржи не работают. Китайский Новый год.

США: торговый баланс, декабрь — 16:30 мск.

США: недельные запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

Индекс Мосбиржи: 2 931,97 (+1,4%).

Индекс РТС: 942,81 (+0,54%).

S&P 500: 6067,7 (+0,92%).

Dow Jones Industrial Average: 44 850,35 (+0,31%).

NASDAQ Composite: 19 733,59 (+2,03%).