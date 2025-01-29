Грузия резко нарастила покупки нефти и газа из России

Больше всего Тбилиси приобретал у Москвы природный газ, идущий по трубопроводу, — на 145,7 миллиона долларов в 2024 году, а в декабре его импортировали на 37,2 миллиона долларов. Общие же объемы закупок этого топлива из-за рубежа в декабре составили 40,7 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,8 раза больше, чем год назад.