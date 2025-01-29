Грузия резко нарастила покупки нефти и газа из России

Покупки российского голубого топлива за весь 2024 год составили 180,9 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 38 процентов. При этом такой показатель стал максимальным с 2009 года (более ранние данные не представлены).
Больше всего Тбилиси приобретал у Москвы природный газ, идущий по трубопроводу, — на 145,7 миллиона долларов в 2024 году, а в декабре его импортировали на 37,2 миллиона долларов. Общие же объемы закупок этого топлива из-за рубежа в декабре составили 40,7 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,8 раза больше, чем год назад.
Кроме того, Грузия за прошлый год нарастила импорт российской нефти — почти на две трети, до 5,8 миллиона долларов, максимальных с 2017 года. В декабре там закупили этот вид топлива на три миллиона долларов, что в 2,6 раза больше ноябрьских результатов. Данные за последний месяц 2023 года не приводятся.
При этом в 2024 году Грузия уменьшила импорт из России нефтепродуктов — на шесть процентов, до 519,5 миллиона долларов. Вместе с тем в декабре покупки составили 47,7 миллиона долларов, увеличившись с ноября в 1,4 раза, а с декабря 2023 года — в 1,2 раза.
Среди других видов минерального топлива в 2024 году в Грузии были востребованы: кокс и полукокс из каменного угля, их закуплено было на 42,1 миллиона долларов, каменный уголь — на 12,4 миллиона, а также нефтяные кокс и битум и иные остатки от переработки нефти — 11,6 миллиона.