Глава Приднестровья рассказал о кредите от России на покупку газа

«Это не безвозмездно. Мы гарантируем либо их возврат в натуральном выражении, либо их оплату до 1 марта», — пояснил Красносельский. По его словам, в декабре республике удалось сэкономить 13 млн куб. м газа. «Это было сделано для того, чтобы дать газ в многоэтажную застройку и иные социальные объекты. Но этот газ заканчивается», — сказал он.