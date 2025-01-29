Глава чешского нацбанка хочет вложить миллиарды евро в биткоины, пишет FT

Стоимость биткоина в течение месяца после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с администрацией президента Джо Байдена.