Генпрокуратура подала новый иск к создателю первого «единорога» «Роснано»

MCD Technologies запатентовала метод синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) в 2012 — 2013 годах. Главной торговой маркой компании значится OCSiAl, которая реализовала технологию в пилотной промышленной установке синтеза одностенных УНТ Graphetron 1.0 в Технопарке Новосибирского Академгородка. Этот проект поддержало «Роснано». В 2019 году OCSiAl стала «единорогом» после покупки у госкорпорации 0,5% акций за $5 млн фондом A&NN Александра Мамута.