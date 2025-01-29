Газпромбанк провел тестовые операции с цифровым рублем

«Газпромбанк совместно с Банком России, Минфином и Федеральным Казначейством провел первые тестовые операции с цифровым рублем в бюджетном процессе. Газпромбанк — один из четырех банков, которые участвуют в тестировании данного вида операций», — рассказали там.
Отмечается, что через мобильное приложение Газпромбанка было протестировано совершения платежей в бюджет в цифровых рублях, а также бюджетных зачислений на счет цифрового рубля клиента.
«Для гражданина списание и зачисление средств производится по привычному для него клиентскому пути, однако операция происходит на платформе цифрового рубля Банка России», — также указывается в сообщении, и добавляется, что в перспективе цифровой рубль станет удобным платежным инструментом, который клиенты смогут использовать в том числе для операций с государственным бюджетом.
«Газпромбанк участвует в “пилоте” цифрового рубля с августа 2023 года, активно развивает и тестирует новый функционал. Использование цифрового рубля в бюджетном процессе — это большая и сложная задача, но уже сейчас нам удалось протестировать отдельные операции и наладить необходимые интеграции», — рассказал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
По информации Банка России, внедрение цифрового рубля начнется с июля. «К этому моменту Газпромбанк будет готов обеспечить необходимую инфраструктуру и поддержать регуляторные требования, чтобы предоставить широкому кругу клиентов возможность проводить операции с использованием цифрового рубля», — заключили в пресс-службе.