Газпромбанк провел тестовые операции с цифровым рублем

«Для гражданина списание и зачисление средств производится по привычному для него клиентскому пути, однако операция происходит на платформе цифрового рубля Банка России», — также указывается в сообщении, и добавляется, что в перспективе цифровой рубль станет удобным платежным инструментом, который клиенты смогут использовать в том числе для операций с государственным бюджетом.