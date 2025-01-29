Эстония предложила ввести налог за использование Балтийского моря

С такой идеей Певкур выступил из-за последних случаев повреждений кабелей в Балтийском море. Также страны НАТО рассматривают и другие меры по защите инфраструктуры в море — установку датчиков для обнаружения якорей, которые волочатся по дну, строительство защитных кожухов вокруг кабелей.