Двузначное впечатление: 20 регионов РФ завершили год с ростом цен больше 10%

Годовая инфляция в 20 регионах стала двузначной и превысила 10%. Среди таких субъектов — Чувашия, Дагестан, Тамбовская область. При этом в некоторых регионах, например на Чукотке и в Ненецком автономном округе, рост цен находится на уровне 5−6%. И как выяснили «Известия», инфляционное неравенство в России увеличилось. Это связано не только с климатом и погодными условиями, но и с разным уровнем дефицита кадров, а также структурой бизнеса. На прошлой неделе Владимир Путин призвал власти активизироваться для замедления роста цен. Что они могут сделать и до какого уровня удастся снизить инфляцию в 2025-м — в материале «Известий».
Как выросли цены в регионах России в 2024 году
Инфляция в регионах России в 2024 году распределилась неравномерно. По итогам декабря в 20 субъектах рост цен разогнался выше 10%, следует из данных Росстата («Известия» их проанализировали). Среди них — Бурятия (10,53%), Алтай (10,55%), Марий Эл (10,65%), Севастополь (10,69%), Тамбовская область (10,8%), Дагестан (11,03%), Чувашия (11,04%).
В совокупности инфляция выше среднероссийской отметки (9,5%) была зафиксирована в 39 регионах страны, уточнили «Известиям» в Росстате.
Однако и инфляцией ниже среднего уровня смогли похвастаться 46 субъектов. При этом ближе всего к таргету в 4% оказались Чукотский автономный округ (5,11%). Почти в 1 п.п. от него Ненецкий автономный округ, где рост цен достиг 6,26%, а на третьем месте оказалась Сахалинская область (7,15%).
В то же время увеличивается инфляционное неравенство регионов. Разница между субъектом с самым быстрым ростом цен — Чувашией (11,04%) и самым медленным — Чукоткой (5,11%), в прошлом году составила почти 6 п.п. При этом годом ранее он был ниже — около 5,5 п.п., уточнили в Росстате.
Редакция направила запросы в правительства регионов. В минпромторге Крыма рассказали, что сильнее всего из продовольственных товаров по итогам 2024 года подорожал картофель (на 84,4%), сливочное масло (41,5%) и мороженая рыба (34%). В то же время в пресс-службе главы Чувашии сообщили, что цены больше всего выросли в сфере телекоммуникационных (на 18,5%), бытовых (17%) услуг и услуг организаций культуры (15,9%). Из продовольственных активнее дорожали сливочное масло (46,4%), рыба и морепродукты (23,6%).
Инфляция сейчас — одна из наиболее тревожащих власти тем. Именно ей было посвящено первое экономическое совещание президента в этом году. 22 января Владимир Путин призвал правительство активизироваться для борьбы с ростом цен.
Чем опасно инфляционное неравенство регионов
В последнее время разброс инфляции по регионам увеличился, подтвердили «Известиям» тенденцию в пресс-службе ЦБ. Главная причина в том, что структурная перестройка экономики, которая началась в 2022-м, идет неравномерно: в тех субъектах, что уже успели адаптироваться к новым условиям, ситуация с ценами более стабильна.
Также в пресс-службе регулятора добавили, что многое зависит от географического положения. Суровость климатических условий во многих местах не позволяет выращивать фрукты и овощи, поэтому они могут быть менее доступны, пояснила и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Регионы, привыкшие к этому и наладившие свое производство, смогли сгладить диспропорции своими силами.
А в южных регионах многое зависит от погодных условий. Если они неблагоприятные, то сокращаются объемы агропродукции, из-за чего она дорожает, сообщили также в ЦБ. Например, в Дагестане в декабре годовой рост цен на продукты составил 14%, а на плодоовощи — 19%, обратила внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Еще одна из причин инфляционного неравенства заключается в скорости повышения зарплат. По словам Светланы Фруминой, повышенное жалованье сохранилось в видах деятельности, связанных со сферой IT и в финансовом секторе — у сотрудников таких компаний оно может превышать 400 тыс. рублей ежемесячно. Быстрый рост окладов и дефицит кадров ускоряют инфляцию.
Впрочем, промышленно развитые субъекты имеют дополнительные предпосылки для ослабления инфляционного давления из-за опережающего роста предложения товаров и услуг, уверен независимый эксперт Андрей Бархота. Кроме того, в северных регионах, как правило, уровень цен сам по себе выше — поэтому продавцы не могут себе позволить также быстро увеличивать стоимость продукции, как это делают в субъектах с базово небольшими ценами.
Различия в динамике инфляции в регионах обусловлены множеством факторов: балансом спроса и предложения, отличием в структуре издержек, в том числе транспортных, а также уровнем конкуренции, резюмировали в Минэке.
Как власти борются с ростом цен
Один из основных инструментов замедления инфляции — повышение ключевой ставки. ЦБ начал этот цикл еще полтора года назад.
— Без повышения ставки инфляция была бы гораздо выше. Мы просчитывали альтернативные сценарии. И если бы мы, например, оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года до середины прошлого года, то есть 7,5%, то инфляция была бы уже не просто двузначной, она была бы сильно выше 20%, а возможно, 30%, — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре.
В пресс-службе Минэка заявили «Известиям», что сейчас профильные региональные и федеральные ведомства наращивают предложение товаров и услуг на рынке для сдерживания инфляционных колебаний как по стране в целом, так и в отдельных регионах.
По данным министерства, ФАС анализирует уровень конкуренции на всей цепочке «от производителя до полки», принимает меры по ее развитию и исключению монополизации рынка.
Свои меры предпринимают и власти регионов. В минпромторге Крыма рассказали, что подписали соглашение с местными бизнесом — его представители на добровольной основе решили не превышать 5% торговой наценки на социально значимые продовольственные товары: сахар, рис, хлеб, молочную продукцию.
Аналогичная ситуация на Чукотке, где инфляция как раз оказалась самой низкой по России. Там расширился список торговых организаций, присоединившихся к соглашению с правительством региона по сдерживанию цен и установлению предельных надбавок на ряд продовольственных товаров, уточнила Ольга Беленькая из ФГ «Финам».
Как можно снизить инфляционное неравенство в РФ
Различия в росте цен по регионам могут приводить к усилению разрыва между уровнем жизни, заявила Ольга Беленькая. Это способно обернуться оттоком трудоспособного населения из менее привлекательных субъектов, а также снижением эффективности единой (в рамках страны) денежно-кредитной политики.
— Преодоление инфляционного неравенства возможно за счет целенаправленного расширения предложения товаров и услуг в регионах с высокой инфляцией. Это можно сделать с помощью строительства дорог, овощехранилищ, стимулирования развития сельского хозяйства, промышленности и розничной торговли, — считает эксперт.
Впрочем, эксперты полагают, что ситуация с инфляцией в этом году будет улучшаться в целом по стране — рост цен по итогам 2025-го составит не более 8%, если не появятся какие-то внешние шоки. Однако, по словам независимого эксперта Андрея Бархоты, разрыв между региональными показателями инфляции удастся устранить только после пяти-семи лет поступательного и бескризисного развития.