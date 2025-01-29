Двузначное впечатление: 20 регионов РФ завершили год с ростом цен больше 10%

Годовая инфляция в 20 регионах стала двузначной и превысила 10%. Среди таких субъектов — Чувашия, Дагестан, Тамбовская область. При этом в некоторых регионах, например на Чукотке и в Ненецком автономном округе, рост цен находится на уровне 5−6%. И как выяснили «Известия», инфляционное неравенство в России увеличилось. Это связано не только с климатом и погодными условиями, но и с разным уровнем дефицита кадров, а также структурой бизнеса. На прошлой неделе Владимир Путин призвал власти активизироваться для замедления роста цен. Что они могут сделать и до какого уровня удастся снизить инфляцию в 2025-м — в материале «Известий».