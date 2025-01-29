Часть средств от реализации ипотечного жилья банкрота оставят должнику

Однако если долг перед банком ниже, ситуация будет другой, уточняет депутат. В этом случае оставшейся у самого должника суммы может хватить, например, на покупку скромной квартиры или комнаты, полагает Гаврилов. «Законопроект исправляет ситуацию, когда из-за просроченной ипотеки люди полностью теряли квартиру без возможности приобрести хоть какое-то новое жилье. Теперь человек, оказавшийся в банкротстве из-за невыплат, сохраняет денежный ресурс на переезд в более скромные, но все же приемлемые условия, а кредиторы получают гарантии возврата части долга», — поясняет он.