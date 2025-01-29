Часть средств от реализации ипотечного жилья банкрота оставят должнику

Госдума приняла в первом чтении закон, оставляющий за должником часть средств, полученных при реализации принадлежащего ему жилья. Согласно вносимым в закон «О банкротстве» поправкам, это произойдет в том случае, если жилье является единственным имеющимся у должника и членов его семьи. Второе условие — оно куплено в ипотеку, но сам кредит еще не погашен.
Основная часть суммы от реализации жилья ипотечника-банкрота (90%) пойдет на погашение задолженности перед банком, следует из закона. Еще 5% будут выделены для кредиторов первой и второй очередей. Оставшиеся 5% будут исключены из конкурсной массы и переданы самому гражданину.
Важно понимать, что 90%, которые идут банку, — это предел, поясняет председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов и приводит такие расчеты: например, квартира банкрота продается за 5 млн руб., а расходы на проведение торгов составляют 100 тыс. руб. Тогда 90% оставшейся суммы (4,41 млн руб.) пойдет на погашение долга перед банком, а самому должнику достанется 5% (245 тыс. руб.).
Однако если долг перед банком ниже, ситуация будет другой, уточняет депутат. В этом случае оставшейся у самого должника суммы может хватить, например, на покупку скромной квартиры или комнаты, полагает Гаврилов. «Законопроект исправляет ситуацию, когда из-за просроченной ипотеки люди полностью теряли квартиру без возможности приобрести хоть какое-то новое жилье. Теперь человек, оказавшийся в банкротстве из-за невыплат, сохраняет денежный ресурс на переезд в более скромные, но все же приемлемые условия, а кредиторы получают гарантии возврата части долга», — поясняет он.
Летом 2024 года был принят другой закон, касающийся защиты единственного жилья у ипотечного заемщика. Однако, как поясняли эксперты, этот закон рассчитан не на всех, а, в основном, на военных.