Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубометров

Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате «Газпром» с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.