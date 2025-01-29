Цены на газ в Европе достигли 550 долларов за тысячу кубометров

Это произошло впервые с 15 ноября 2023 года.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги в 10:00 мск у отметки 521,2 доллара (+0,3 процента) за тысячу кубометров. По состоянию на 18:53 их стоимость составляла 550 долларов (+5,8 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 519,5 доллара за тысячу кубометров.
Договор о транзите российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Владимир Зеленский отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В результате «Газпром» с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности для этого.
В прошлом году компания поставила по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается «Балканский поток», который принимает топливо из «Турецкого потока». Ежегодно по нему проходит примерно 14−15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.