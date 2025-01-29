Цены на арабику обновили исторический рекорд

С начала года стоимость арабики выросла более чем на 10% после в целом стабильной динамики декабря, а в ноябре цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. Суммарно стоимость кофе выросла в 2024 году в 1,7 раза.