Бернар Арно за день потерял $11 млрд после отчета LVMH

Проблемы преследуют холдинг уже не первый квартал. Отчет LVMH за девять месяцев 2024 года был худшим с 2020 года: впервые после пандемии продажи компании упали. Выручка за три квартала составила €60,75 млрд — на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Депозитарные расписки компании в США рухнули на 10% сразу после выхода отчета, акции в Париже на следующий день подешевели почти на 4%. Данные продемонстрировали, что LVMH сложно расти без главного источника спроса, которым в последние годы стал Китай.