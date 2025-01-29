Бернар Арно за день потерял $11 млрд после отчета LVMH

Глава LVMH Бернар Арно, по оценкам Forbes, 29 января потерял $11 млрд с открытия торгов на Euronext Paris. Но к 18:10 мск потери миллиардера сократились до $10,4 млрд, стоимость его активов составила $188,4 млрд. Тем не менее, Арно опустился на пятое место в списке самых богатых людей мира, по версии Forbes.
Состояние Арно сократилось после публикации слабого финансового отчета его компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. По величине состояния его обогнал глава Oracle Ларри Эллисон, который разбогател 29 января на $6 млрд и занял четвертую позицию в рейтинге. Его состояние Forbes оценивает в $206,6 млрд.
Продажи в ключевом подразделении LVMH, которое включает бренды Louis Vuitton и Christian Dior, в четвертом квартале 2024 года упали на 1%. Это произошло из-за того что в новогодние праздники не наблюдалось серьезного спроса со стороны покупателей, сообщает Bloomberg. Общая выручка компании за это время увеличилась всего на 1%.
Такие показатели разочаровали инвесторов, учитывая оптимистичный отчет конкурента Richemont в начале этого месяца, отмечает агентство. Акции LVMH 29 января на минимуме упали на 6,7% до €700 за бумагу, свидетельствуют данные французской биржи Euronext Paris.
Moët Hennessy Louis Vuitton — французская многоотраслевая корпорация, специализирующаяся на производстве и продаже товаров премиум-класса, таких как модная одежда, обувь, часы, украшения, парфюмерия, косметика, алкогольные напитки, сумки и многое другое. Корпорации принадлежит множество популярных брендов, среди которых не только Louis Vuitton, Moёt и Hennessy, но также Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Bulgari, Hublot и другие.
Проблемы преследуют холдинг уже не первый квартал. Отчет LVMH за девять месяцев 2024 года был худшим с 2020 года: впервые после пандемии продажи компании упали. Выручка за три квартала составила €60,75 млрд — на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Депозитарные расписки компании в США рухнули на 10% сразу после выхода отчета, акции в Париже на следующий день подешевели почти на 4%. Данные продемонстрировали, что LVMH сложно расти без главного источника спроса, которым в последние годы стал Китай.
По данным Investing.com, консенсус-прогноз предполагает, что через 12 месяцев цена акций достигнет €710,05. Это дает потенциал падения бумаг на 0,15%. Сейчас акции компании торгуются на уровне €711,1, свидетельствуют данные французской биржи Euronext на 18:24 мск.