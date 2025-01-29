Авто и платеж: доходы бюджета от утильсбора превысили 1 трлн рублей

Доходы бюджета от утилизационного сбора в 2024 году превысили 1 трлн рублей. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2023-м и на 13% выше прогноза, сообщили «Известиям» в Минфине. Это одна из самых быстрорастущих статей поступлений в казну, сопоставимая по размеру с доходами от акцизов и с расходами на ЖКХ. Утильсбор — болезненная тема для желающих купить машину, так как он значительно увеличивает стоимость авто, а власти только продолжают наращивать ставку. В 2024-м цены на легковушки поднялись почти в 1,4 раза. Что будет с ценами на них в этом году — в материале «Известий».