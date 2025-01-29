Авто и платеж: доходы бюджета от утильсбора превысили 1 трлн рублей

Доходы бюджета от утилизационного сбора в 2024 году превысили 1 трлн рублей. Это в 1,7 раза больше по сравнению с 2023-м и на 13% выше прогноза, сообщили «Известиям» в Минфине. Это одна из самых быстрорастущих статей поступлений в казну, сопоставимая по размеру с доходами от акцизов и с расходами на ЖКХ. Утильсбор — болезненная тема для желающих купить машину, так как он значительно увеличивает стоимость авто, а власти только продолжают наращивать ставку. В 2024-м цены на легковушки поднялись почти в 1,4 раза. Что будет с ценами на них в этом году — в материале «Известий».
Как рассчитывается утильсбор
Доходы казны от утилизационного сбора в 2024-м составили 1,1 трлн рублей, в том числе 669 млрд на ввозимые транспортные средства и 417 млрд — на производимые в России, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Итоговая сумма в 1,7 раза больше поступлений по этой статье за 2023-й (659 млрд) и на 13% выше уточненного прогноза бюджета (967 млрд), следует из финансового плана на 2024-й.
Утильсбор — одна из самых значимых и быстрорастущих статей доходов казны. В прошлом году этот платеж обеспечил 3% от всех поступлений бюджета (36,7 трлн). По размеру он сопоставим с прогнозируемыми перечислениями от акцизов (1,3 трлн) и ввозных пошлин (1,2 трлн), оценил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
При этом утильсбор обогнал ожидаемые доходы от безвозмездных платежей (0,8 трлн), вывозных таможенных пошлин (за исключением нефтегазовых, 0,7 трлн), дивидендов (0,7 трлн) и зачисляемого в федеральную казну НДФЛ — налога на богатых (0,3 трлн).
— Доходы от утильсбора также сопоставимы с расходами бюджета на ЖКХ и охрану окружающей среды, — добавил Владимир Чернов.
По темпам прироста (в 1,7 раза) поступления от утильсбора обгоняют практически все прогнозируемые налоговые доходы федерального бюджета, за исключением платежей по НДФЛ.
Справка «Известий»
Утильсбор — это своего рода одноразовый экологический налог, взимаемый с производителей авто в России, а также импортеров-юрлиц и физлиц, ввозящих из-за рубежа транспортные средства.
Сбор должен покрывать расходы на переработку и утилизацию транспорта и другой техники (строительной, сельскохозяйственной), когда они выходят из эксплуатации. Основная цель платежа — минимизировать экологический ущерб от старых автомобилей и техники.
Для расчета суммы утильсбора нужно умножить его базовую ставку на коэффициент. Эти показатели зависят от типа транспортного средства, его возраста и других характеристик. Сейчас, как и в 2024-м, действуют такие базовые ставки налога:
— для легковых автомобилей — 20 тыс. рублей, — для остальных типов транспорта — 150 тыс. рублей, — для самоходных машин и прицепов — 172,5 тыс. рублей.
Коэффициенты же отличаются в зависимости от нескольких параметров и каждый год повышаются. В основном они зависят от целей ввоза, возраста машины, объема двигателя. В этом году для продажи действуют коэффициенты от 9,01 до 180,24. Таким образом, сумма коммерческого сбора за легковой автомобиль может составлять от 180,2 тыс. до 3,6 млн рублей.
Если же физлицо везет легковушку из-за рубежа для личного использования, то коэффициент в зависимости от возраста составляет от 0,17 до 0,26, и, соответственно, платить надо от 3,4 тыс. до 5,2 тыс. рублей.
Почему выросли доходы от утильсбора
Рост поступлений утильсбора в 2024 году по сравнению с 2023-м преимущественно связан с повышением ставок платежа, объяснили в Минфине.
Так, с апреля 2024-го при расчете утильсбора на транспортные средства, растаможенные не в РФ, используются три дополнительных коэффициента: таможенная пошлина, НДС и акциз, напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, то есть к базовой ставке добавились еще три обязательных платежа.
При этом с октября прошлого года размер сбора увеличился сразу на 70−85% в зависимости от технических характеристик ввозимых в страну машин, добавила эксперт.
Еще одна причина увеличения доходов от утильсбора — рост объема импорта транспортных средств, отметили в Минфине. По данным агентства «Автостат», в 2024 году в РФ ввезли свыше 1 млн новых иномарок — на 23% больше, чем в 2023-м, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
— Импорт транспортных средств в 2024 году увеличился на фоне возросшего спроса на них как раз из-за ажиотажа в преддверии повышения утильсбора и ожидания повышения ставок автокредитования, — объяснил эксперт.
Кроме того, в 2024-м продолжал развиваться параллельный импорт, в частности марок автомобилей, ранее прекративших работу в стране, добавил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Ранее «Известия» писали, что в 2024-м россияне купили автомобили в кредит на рекордные 2 трлн рублей. При этом, по данным «Автостата», в прошлом году продажи легковушек в РФ оказались наилучшими за последние пять лет, достигнув показателя 1,6 млн.
Увеличивается и производство внутри страны — в 2024-м суммарный объем выпуска транспортных средств вырос на 33%, до 1,1 млн единиц, подсчитали аналитики «Автостата». Спрос на наши машины растет, потому что многие иностранные бренды ушли, а на оставшиеся цены завышены, отметил Владимир Чернов.
— Рост поступлений от утильсбора также связан с закрытием в 2024 году обходных схем, применявшихся ранее и позволявших платить меньше при ввозе автомобилей, — добавил доцент Института права и национальной безопасности Президентской академии Павел Грибов.
Что будет с ценами на автомобили в 2025 году
Повышение утильсбора напрямую ведет к росту цен на автомобили. В 2024-м стоимость легковушек в среднем выросла на 38%, оценил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
В 2025-м утильсбор увеличился на 20% — на столько же может подняться стоимость машин в этом году, ожидает Владимир Чернов. Он уточнил: в результате легковушки с объемом двигателя 1−2 л подорожают в среднем на 110−130 тыс. рублей. С такой оценкой согласился кандидат экономических наук Андрей Бархота, который уверен, что цены на транспорт повысятся на 20%.
— Рост цен на автомобили 2025 году неизбежен по целому ряду общеэкономических причин. По оптимистичному прогнозу он составит порядка 10%, — считает Павел Грибов из Президентской академии.
С учетом повышения ставок по утильсбору и в 2025 году ожидается рост поступлений в бюджет, отметили в Минфине. Согласно финансовому плану, доходы казны от этого налога прогнозируются в размере 2 трлн.
С 2025 года перестают действовать многие льготы по уплате утильсбора, в частности на гибридные автомобили и электрокары, а они достаточно популярны при импорте из Китая, подчеркнул Павел Грибов. Это также будет способствовать дальнейшему росту поступлений в казну.
— Впрочем, вряд ли следует ожидать двукратного роста. Продажи легковых импортных авто будут сокращаться на фоне эффекта высокой базы прошлого года (ажиотаж уже спал). Повышение тарифов утильсбора на 20% сможет нивелировать это лишь частично, — полагает Владимир Чернов.
Ранее «Известия» приводили оценки экспертов и дилеров, прогнозирующих снижение продаж новых машин в этом году. По мнению большинства, показатели снизятся на 10−20% в связи с ростом инфляции, утильсбора и высокой ключевой ставкой.