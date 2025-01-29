Акции НОВАТЭКа выросли на отказе ЕС от запрета импорта СПГ из России

Котировки российского производителя СПГ растут на сообщениях о том, что Евросоюз не будет вводить полный запрет на закупки российского сжиженного природного газа в рамках 16-го пакета санкций против Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.