Акции НОВАТЭКа выросли на отказе ЕС от запрета импорта СПГ из России

Акции НОВАТЭКа подорожали на 2,37%, на пике их цена достигла ₽1046,6 за бумагу. К 10:57 мск рост замедлился до 2%, а акции торговались на уровне ₽1042,8.
Котировки российского производителя СПГ растут на сообщениях о том, что Евросоюз не будет вводить полный запрет на закупки российского сжиженного природного газа в рамках 16-го пакета санкций против Москвы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Ранее полностью запретить импорт российского СПГ призывали Финляндия, Польша и страны Балтии. Вместо этого, по данным издания, будет остановлена поставка СПГ на терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС. Ограничение не повлияет на большую часть российского импорта, уточняет Politico.
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