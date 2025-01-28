Запретный фрод: операторов обяжут блокировать звонки из-за границы с подставных городских номеров

Операторов обяжут автоматически блокировать звонки из-за границы с подставных стационарных номеров. Сейчас каждый десятый звонок из-за границы с якобы российского городского номера оказывается мошенническим. Теперь злоумышленников лишат возможности маскироваться под госструктуры и крупные компании. Минцифры подготовило поправки в закон «О связи».
Какие звонки должны будут блокировать операторы
Операторов связи обяжут в автоматическом режиме блокировать звонки из-за границы с подставных якобы российских стационарных номеров. Это следует из поправок в закон «О связи», разработанных Минцифры («Известия» ознакомились с ними). Также звонок будут прерывать, «если отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение». Вносимые в этот документ поправки — часть обширного пакета изменений в различные законодательные акты, направленные на борьбу с мошенничеством, говорится в сопроводительных материалах к нему. Сейчас этот пакет проходит согласование с профильными ведомствами. Таким образом у мошенников, звонящих из-за рубежа, исчезнет возможность общаться со своими жертвами, используя поддельные городские номера (в Москве, к примеру, они начинаются с кодов 495 и 499), объяснил «Известиям» специалист по межоператорскому взаимодействию. Такие номера, как правило, используются госорганизациями, банками и крупными компаниями, что вызывает у абонентов больше доверия, чем к мобильным, и тем более к номерам с незнакомыми кодами иностранных государств, отметил собеседник «Известий».
По его словам, подделать номер при звонке из зарубежной сети телефонной связи или через интернет сейчас не сложно: для этого достаточно вбить в специальной компьютерной программе любой российский номер, который и будет определяться у абонента.
Звонки с поддельных прямых номеров (так называемых АВС) действительно используют мошенники для имитации вызовов от госоганизаций и крупных компаний, согласен директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Внутри эта проблема практически решена — благодаря ужесточению регулирования и внедрению российскими компаниями систем противодействия фроду: поэтому сейчас звонки злоумышленников перетекают в мессенджеры. Но для иностранных мошенников и операторов российское законодательство не актуально, поэтому мера законодательного регулирования нужна, отметил он.
Подменный трафик, идущий якобы со стационарных номеров, составляет 8−10% от общего объема мошеннических телефонных вызовов, считает эксперт.
С развитием технологии IP и многочисленных мессенджеров голосовая связь не только не умерла, а резко нарастила объем — причем не только в минутах, но и в деньгах, отметил партнер Comnews Research Леонид Коник. Так, исследовательская компания Research Nester подсчитала, что в 2024 году объем глобального оптового рынка голосового трафика составил $44,4 млрд, а в 2025-м этот показатель возрастет до $50,2 млрд. В последующие 10 лет организация прогнозирует среднегодовой темп роста этого рынка на уровне 13,2%, добавил эксперт.
— Важнейшая составляющая этого бизнеса — тариф на приземление (терминацию) международного трафика в стране, в которой находится абонент. В мире действуют десятки компаний, которые путем различных ухищрений минимизируют расходы на терминацию трафика в различных странах (прежде всего, в сотовых сетях, как самых массовых) и предлагают эту услугу операторам связи. Некоторые такие оптовые посредники открыто указывают, что их расценки на приземление трафика в мобильных сетях той или иной страны ниже официального тарифа сотовых операторов в этих странах (он именуется MTR — Mobile Termination Rate), — рассказал «Известиям» Леонид Коник.
Среди способов минимизации расходов на доставку международного голосового трафика — подмена номера. Например, телефонный звонок совершается из Нидерландов в Россию, но еще на голландской стороне традиционный «голос» преобразуется в IP, а номер звонящего с помощью программных интернет-технологий меняется на российский, рассказывает Леонид Коник.
— Существует и другая схема: в РФ есть мелкие операторы, которые специализируются на приеме голосовых вызовов из-за рубежа. Они предлагают зарубежным операторам и оптовым посредникам низкий тариф, принимают голосовой трафик и, пропустив через свое оборудование, превращают его во внутрироссийский — и уже в таком виде, с подменным российским номером, отправляют в сеть крупного оператора в РФ, — утверждает он.
Как сейчас борются с поддельными номерами
Несмотря на то, что поправки в закон еще не приняты, операторы уже начали блокировать поддельные звонки из-за границы, якобы исходящие с городских номеров.
— Мы не проводим входящий звонок с международной сети, если он имеет российскую нумерацию фиксированной связи (например, 7495) или пустой номер, — отметила представитель Tele2 Дарья Колесникова. — Эти меры повышают защищенность наших абонентов, так как блокируют явно нелегитимные вызовы.
— Защита от мошеннических звонков обеспечивается установленной законом обязанностью оператора проверять каждый вызов с российским номером, в том числе приходящий из-за границы, через информационную систему «Антифрод» и блокировать звонки с подменой номера, — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании «Мегафон» Сергей Хренов.
Вопрос о блокировке подменных звонков из-за границы с мошеннических мобильных номеров регуляторно более проработан, чего не скажешь о стационарных, поэтому логично закрепить в законе норму, предотвращающую обзвон с поддельных городских номеров, считает источник в одной из компаний. В действующей редакции закона «О связи» говорится лишь о номерах подвижной радиотелефонной связи — но операторы их уже успешно блокируют, утверждает он.
Предлагаемые изменения уточняют и конкретизируют действующие нормы, считают в МТС. Цель их принятия — дальнейшая гармонизация законодательства по противодействию мошенничеству и предотвращению мошеннических действий в сетях операторов, считают в компании.
В Минцифры «Известиям» отметили, что норма, обязывающая блокировать поступающие из-за границы звонки, действует с 2021 года. Такие звонки могут не иметь номера или использовать российский, чтобы ввести абонента в заблуждение в мошеннических целях, указывают в ведомстве.
— Это не единственная мера Минцифры, направленная на борьбу с мошенниками. Совместно с отраслью и другими ведомствами мы прорабатываем комплекс мер по снижению и предупреждению случаев кибермошенничества. Говорить о деталях пока преждевременно, — добавили в министерстве.
Власти РФ пытаются бороться с такими схемами пропуска трафика из-за границы, отмечает Леонид Коник. В июле 2021 года в закон «О связи» был внесен пункт, который обязывает оператора в РФ заблокировать входящий звонок или SMS из-за рубежа, если он сопровождается российским телефонным номером (кроме ситуации, когда трафик идет от россиянина в роуминге).
— Но оператор-получатель звонка не всегда может распознать, что звонок идет из иностранного государства. Вероятно, для того чтобы эффективно блокировать входящие вызовы из-за границы с подменными номерами, законодатель решил расширить рамку этого пункта закона «О связи»: теперь он предлагает блокировать в любом случае, когда у принимающего оператора нет точных данных об абоненте-инициаторе вызова (о его номере для традиционных звонков или IP-адресе при использовании IP-телефонии), — говорит Леонид Коник.
Эта мера однозначно отсеет много звонков с подменных номеров, заключил эксперт.