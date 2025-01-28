Запретный фрод: операторов обяжут блокировать звонки из-за границы с подставных городских номеров

Операторов связи обяжут в автоматическом режиме блокировать звонки из-за границы с подставных якобы российских стационарных номеров. Это следует из поправок в закон «О связи», разработанных Минцифры («Известия» ознакомились с ними). Также звонок будут прерывать, «если отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение». Вносимые в этот документ поправки — часть обширного пакета изменений в различные законодательные акты, направленные на борьбу с мошенничеством, говорится в сопроводительных материалах к нему. Сейчас этот пакет проходит согласование с профильными ведомствами. Таким образом у мошенников, звонящих из-за рубежа, исчезнет возможность общаться со своими жертвами, используя поддельные городские номера (в Москве, к примеру, они начинаются с кодов 495 и 499), объяснил «Известиям» специалист по межоператорскому взаимодействию. Такие номера, как правило, используются госорганизациями, банками и крупными компаниями, что вызывает у абонентов больше доверия, чем к мобильным, и тем более к номерам с незнакомыми кодами иностранных государств, отметил собеседник «Известий».