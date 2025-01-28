В США хотят увеличить бюджет Пентагона

Издание отмечает, что офис Уикера хочет добиться от президента США Дональда Трампа увеличения оборонного бюджета в рамках законопроекта, по которому пока ведутся обсуждения. По словам Уикера, это могло бы помочь в создании собственной системы ПВО «Железный купол», новой военной техники, подводных лодок. Издание напоминает, что деньги могут пойти и на финансирование проекта истребителя «завоевания превосходства в воздухе» нового поколения, создание которого находится под вопросом из-за издержек бюджета.