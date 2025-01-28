Токен сознания: в РФ ограничат внесение денег на виртуальные карты

Банки готовятся ограничить внесение денег на виртуальные карты, которые выпущены менее двух дней назад. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие игроки рынка. Они планируют присоединиться к новому сервису безопасности от НСПК, который собираются запустить весной 2025 года. Это нужно для борьбы со схемой мошенничества с токенизированными картами, которая работает так: людей убеждают подвязать в свой кошелек, например в Mir Pay, карту злоумышленника и положить на нее наличные через банкомат. На рынке считают, что на такой способ обмана приходится уже каждая вторая кража методом социальной инженерии, и ограничения банков помогут их предотвратить.
Ограничение на внесение средств на виртуальные карты
Для борьбы с мошенниками Национальная система платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир») с весны 2025 года планирует запустить новый сервис, который будет опциональным, заявили «Известиям» в компании. Он позволит по поручению банка ограничивать операции внесения денег на токенизированные (или виртуальные) карты, если они были выпущены менее двух дней назад.
Речь о картах, которые формируются в банковском приложении или в отдельной специальной утилите (например, Mir Pay) и хранятся на мобильном устройстве, где они выпущены. Но к одному физическому «пластику» можно выпустить несколько токенов на разных устройствах.
Такой сервис потребовался, так как в России сейчас массово распространяется способ обмана с помощью токенизирвоанных карт, писали «Известия». Злоумышленники убеждают клиента подвязать в свой электронный кошелек, например в Mir Pay, некую виртуальную карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы ради их спасения. Правда, владелец их больше не увидит. При этом человек не волнуется о безопасности, так как пользуется собственным телефоном.
Несмотря на то, что платежи смартфоном сейчас работают только на устройствах с Android, этот способ обмана становится массовым, сообщали «Известиям» в ЦБ. По оценкам Сбера, примерно половина похищаемых средств сейчас выводится по схеме, когда злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам.
Именно поэтому крупнейшие банки заинтересованы в том, чтобы реализовать сервис НСПК и ограничить внесение средств на вновь созданные виртуальные карты. В ВТБ заявили «Известиям», что поддерживают его внедрение — однако уже сейчас банк ограничил внесение средств на токениризованные карты на любую сумму от 30 тыс. рублей.
Планируют запустить сервис в ПСБ (там уже работают над его внедрением), а также в ОТП Банке и банке «Дом.РФ». В ОТП уточнили, что уже сейчас настроили правила безопасности для внесения средств на виртуальные карты: они достаточно гибкие и работают независимо от суммы единичной операции, а с учетом общей цифры за период. Рассмотрят возможность внедрения сервиса НСПК также в банке «Новиком», Почта Банке и ББР Банке.
Зачем мошенники просят выпустить виртуальную карту
Планируется, что «период охлаждения», в который невозможно будет внести деньги на вновь созданную виртуальную карту, составит двое суток. За это время клиент может прийти в себя и выйти из-под воздействия злоумышленников, полагают в НСПК.
— Конечно, у каждого человека индивидуальный порог доверчивости и внушаемости. Однако «периода охлаждения» для зачисления на «свежие» виртуальные карты должно хватить, чтобы на жертву обратили внимание родственники, близкие, сотрудники банка и зародили в ней обоснованные сомнения в правильности своих действий, — считает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Впрочем, по ее словам, в некоторых случаях телефонные мошенники могут «вести» жертву и воздействовать на нее и неделю, и даже пару месяцев, разговаривая по телефону до тех пор, пока человек верит и с него что-то можно взять. Именно поэтому новый инструмент не будет панацеей, но он точно сможет снизить интерес злоумышленников к этому способу обмана.
В ЦБ оперативно не ответили на вопрос «Известий» о том, как в регуляторе относятся к внедрению сервиса по ограничению внесения наличных на вновь созданные виртуальные карты. Однако ранее в Банке России заявляли, что кредитные организации нужно законодательно обязать ограничивать пополнение счета на сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска виртуальной карты. Такая мера среди прочего уже включена в законопроект о «периоде охлаждения» для кредитов, который Госдума приняла в первом чтении в январе.
Если власти действительно обяжут банки внедрить эту меру — то с помощью сервиса НСПК игроки рынка смогут сделать это быстрее и эффективнее.
Однако на запуск сервиса нужно время, чтобы проработать нюансы, уточнили в крупнейших банках. Например, финансовые организации могут столкнуться с проблемой, когда при неудачной попытке внесения средств, наличные остаются в стороннем банкомате, рассказал начальник управления информационной безопасности ОТП Банка Антон Замараев.
С одной стороны, жертва всё равно расстается со своими деньгами, и затем она сможет получить их назад только через несколько инстанций. Но с другой стороны, у мошенников нет шансов убедить человека перечислить средства другим способом — и деньги оказываются в безопасности.