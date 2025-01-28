Токен сознания: в РФ ограничат внесение денег на виртуальные карты

Банки готовятся ограничить внесение денег на виртуальные карты, которые выпущены менее двух дней назад. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие игроки рынка. Они планируют присоединиться к новому сервису безопасности от НСПК, который собираются запустить весной 2025 года. Это нужно для борьбы со схемой мошенничества с токенизированными картами, которая работает так: людей убеждают подвязать в свой кошелек, например в Mir Pay, карту злоумышленника и положить на нее наличные через банкомат. На рынке считают, что на такой способ обмана приходится уже каждая вторая кража методом социальной инженерии, и ограничения банков помогут их предотвратить.