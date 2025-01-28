Слюсарь призвал не допустить тысяч увольнений с фабрик Gloria Jeans

Власти Ростовской области ведут переговоры с профильными инвесторами для покупки предприятий компании Gloria Jeans, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Швейные фабрики прекращают свою деятельность — более 2,5 тыс. человек выходят на рынок труда. Таких ситуаций допускать нельзя», — написал он.
Глава региона пообещал «бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области» и обеспечивает людей рабочими местами. Он призвал сохранить производственные площадки, «наработанные компетенции, а главное, персонал».
Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев уточнил, что переговоры идут с тремя инвесторами. По его словам, за кадрами швейной отрасли «уже выстроилась очередь», новую работу получили первые 60 человек.
24 января РБК-Ростов сообщил со ссылкой на источник, что Gloria Jeans закроет швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, где работали 1,5 тыс. человек. До этого прекратил работу швейный цех в Сальске. Основатель компании и председатель совета директоров Владимир Мельников, говоря о причинах, заявил ростовской газете «Город N» об отсутствии новых технологий для развития и производительности: «Мы убыточны, так как одни уходят на СВО, как мужчины, так и женщины, а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой». По словам Мельникова, компания «уступает в качестве, моде и цене» альтернативным поставщикам.
Позднее Мельников уточнил, что фабрики в Шахтах и Новошахтинске не будут закрывать, их выставили на продажу, «и покупателей немало».
Мельников в 1988 году основал компанию «Глория», она стала одним из первых в стране кооперативов, производивших джинсы. В 1995 году начались поставки товаров компании в США, а также состоялся выход на московский рынок. По состоянию на конец 2023 года Мельников через компанию «ВВМ Инвестментс» владел по 99,9% в двух зарегистрированных в Ростовской области юрлицах — АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». В апреле 2024 года бизнесмен впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием $1,7 млрд.
На конец 2023 года Gloria Jeans включала более 700 магазинов, у компании было 18 предприятий в России. В январе у Gloria Jeans сменился второй за полгода генеральный директор: экс-глава компании Максим Басов, который занял этот пост в июне 2024 года, покинул корпорацию, на его место пришел Александр Тарасов.