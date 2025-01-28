Слюсарь призвал не допустить тысяч увольнений с фабрик Gloria Jeans

24 января РБК-Ростов сообщил со ссылкой на источник, что Gloria Jeans закроет швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске, где работали 1,5 тыс. человек. До этого прекратил работу швейный цех в Сальске. Основатель компании и председатель совета директоров Владимир Мельников, говоря о причинах, заявил ростовской газете «Город N» об отсутствии новых технологий для развития и производительности: «Мы убыточны, так как одни уходят на СВО, как мужчины, так и женщины, а другие — шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой». По словам Мельникова, компания «уступает в качестве, моде и цене» альтернативным поставщикам.