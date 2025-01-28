Россияне стали реже отмечать первую зарплату с друзьями

«По сравнению с 2020 годом первую зарплату стали чаще тратить на продукты (плюс 5 п.п.) и реже — на подарки или покупку нового телефона (минус 3 п.п.). За 15 лет тех, кто отмечает получение первой зарплаты с друзьями, стало меньше (минус 4 п.п.)», — говорится в исследовании.