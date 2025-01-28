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Россия заинтересована в поставках газа в Европу, заявил Песков

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Поставки российского газа в Европу — коммерция, Россия заинтересована в их продолжении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции… Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары, тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что РФ знает, что Венгрия выдвигала определенные условия для продления санкций против России.

«Эти условия имели отношение к позиции киевского режима. По все видимости, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заявления, что некий переговорный процесс будет возобновлен. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию», — подчеркнул Песков.