Россия заинтересована в поставках газа в Европу, заявил Песков

«Если есть покупатели, разумеется, это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции… Мы заинтересованы в том, чтобы продавать наши товары, тем более они не просто конкурентоспособны по сравнению с американским сжиженным газом, но они гораздо более выгодны европейским покупателям», — сказал Песков журналистам.