Reuters узнал о приостановке закупок российской нефти Китаем и Индией

10 января США ввели «самые значительные санкции» против энергетического сектора России. Под ограничения в том числе попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их дочерние компании, а также свыше 180 судов, которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» Москвы для перевозки топлива. В связи с этим нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, последствиями чего станут рост цен на топливо и фрахт, писал Reuters. Ряд китайских и индийских импортеров отказались принимать танкеры, попавшие под санкции.