Нидерландская ING продаст бизнес в России

ING заявила, что с февраля 2022 года не заключала новых бизнес-контактов с российскими компаниями и сократила операции в стране. Общий объем выдачи кредитов российским клиентам сократился более чем на 75%. Компания ожидает убытков в размере около €0,7 млрд.