Не солода хлебавши: в РФ будут отслеживать объемы сырья для производства пива

В России начнут отслеживать объемы солода, который используют для производства пива, узнали «Известия». Сейчас в РФ производят больше пенного напитка, чем можно при существующих количествах сырья. Движение растительной продукции будут просматривать в рамках федеральной информационной системы «Зерно», чтобы исключить фальсификат. В нем используют другие компоненты — овес, рис, пшеницу, о чем не предупреждают покупателей.
Из чего делают фальсифицированное пиво
На последнем заседании Госкомиссии, профиль которой — противодействие незаконному обороту промышленной продукции (ее работу курирует первый вице-премьер Денис Мантуров), эксперты разных ведомств обсуждали в том числе фальсификат в пивной отрасли и инструменты, которые помогут с ним бороться. В итоге Денис Мантуров поручил Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и оператору маркировки ЦРПТ в течение I квартала оценить, нужно ли прослеживать движение солода по цепочке поставок в федеральной информационной системе «Зерно».
За нее отвечает Минсельхоз, а ЦРПТ и Минпромторг — операторы системы маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Именно в последнюю уже включена готовая пивная продукция, ее объемы отслеживают с апреля 2023 года в зависимости от типа напитка.
Власти намерены понять, насколько эффективно сравнивать данные этих двух систем, пояснил источник «Известий», который присутствовал на заседании Госкомиссии. Чиновники полагают, что такой подход позволит оценить уровень фальсификата и в дальнейшем исключить его, а значит, повысить безопасность и качество продукции, отметил он.
В компании «Балтика» «Известиям» напомнили, что сегодня есть разные оценки нелегального рынка: по данным Минфина, этот показатель составляет 10%, а в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ его оценивают в 22%.
Справка «Известий»
Солод — пророщенное, а затем высушенное зерно, которое используют для производства пива. По данным Минсельхоза, в январе — ноябре 2024 года в России произвели 1,6 млн т солода, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Тогда как выпуск экстракта солодового за 11 месяцев прошлого года увеличился в 2,7 раза к уровню 2023-го и составил 14,9 тыс. т. Согласно официальной статистике за I-III кварталы 2024 года, в РФ произвели 603,8 млн декалитров пива, за тот же период 2023-го — 549,7 млн декалитров. Какая часть напитка изготовлена из солода, в данных не уточняется.
В настоящее время в части случаев при производстве пива солод заменяют на сахар, глюкозу, несоложеное зерно, например овес, рис, пшеницу, реже кукурузу, а также на хлопья разных злаков, рассказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
— Это позволяет существенно снизить затраты на производство и увеличить выпуск продукции, однако может негативно сказываться на вкусовых качествах пива, — добавил он. — Особенно если речь идет о классических сортах. При этом если производитель соблюдает все установленные требования, добросовестно заявляет на этикетке о применяемых заменителях солода и не допускает манипуляций с названием продукта — пиво или пивной продукт, нарушения в этом нет. Главную угрозу представляет скрытая замена солода на другое сырье, а также применение других незаявленных компонентов, о которых потребителей не информируют.
Советник президента ассоциации «Антиконтрафакт» Юрий Васин отметил, что сейчас «из 1 кг солода делают условно 1 т пива, что, конечно, невозможно, это особенно актуально для пивоваренной отрасли, где проблема теневого производства остается значимой и до введения маркировки превышала 10%».
Нелегальный сегмент пивоваренной продукции достигает 10%, а основной объем неучтенной продукции, около 80%, сосредоточен в разливном сегменте, добавил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов. Речь, в частности, идет о магазинах разливного пива, так называемых наливайках.
Как такой подход сказался на молочной отрасли
В Минсельхозе сказали «Известиям», что ведомство проработает поручение Госкомиссии в установленные сроки. В Минпромторге добавили, что интеграция систем «Зерно» и «Честный знак» «поможет получать сведения о происхождении сырья, из которого произведена каждая конкретная единица пивоваренной продукции, подлежащая маркировке средствами идентификации».
— Имеющиеся возможности системы маркировки позволят потребителю получать достоверную информацию о приобретаемых товаров — например, сведения о сырье, а также снизить возможные риски, связанные с появлением в обороте фальсифицированной пивоваренной продукции, — подчеркнули в министерстве.
Как пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦРПТ, механизм сверки сырья и объема готовой продукции уже опробовали ранее, он работает эффективно в случае со снижением доли контрафакта на рынке.
— Благодаря интеграции системы Россельхознадзора «Меркурий», которая отслеживает объемы молочного сырья, и «Честного знака», который фиксирует конечный товар, за последние два года удалось сократить уровень фальсификата в молочной продукции с 30% до 0,03%. Такую же механику применяют в случае икры, консервов, воды, — отметили там.
«Балтика» считает логичной инициативу о добавлении солода в перечень продукции, которую следует вносить в ФГИС «Зерно», сказали редакции в компании. В эту систему уже включен пивоваренный ячмень и другие непереработанные зерновые культуры для пива.
— Последовательное распространение цепочки прослеживаемости на продукт переработки зерна, солод, — это еще один инструмент повышения контроля, который может способствовать его обелению. Российский рынок пива — наиболее дисциплинированный по сравнению с другими категориями алкогольной продукции, контрафактная и опасная для здоровья продукция отсутствует. Основное нарушение законодательства — уклонение от налогов и нарушение отчетности и фиксации продукции в ЕГАИС (система прослеживаемости алкогольной продукции. — «Известия»). Компания надеется, что принимаемые государством меры по борьбе с нелегальными производителями способствуют сокращению теневого сектора, — сказали там.
В Ассоциации производителей пива, солода и напитков поддерживают инициативу. По словам Вячеслава Мамонтова, последние годы солодовенная отрасль существенно нарастила объемы производства, это происходит на фоне роста объемов пива и обеления пивной отрасли. Спрос на продукцию на внутреннем рынке растет, пивовары экспериментируют, запускают новые вкусы по запросам потребителей, в ответ на это развиваются и производители солода.