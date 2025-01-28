Не солода хлебавши: в РФ будут отслеживать объемы сырья для производства пива

Солод — пророщенное, а затем высушенное зерно, которое используют для производства пива. По данным Минсельхоза, в январе — ноябре 2024 года в России произвели 1,6 млн т солода, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Тогда как выпуск экстракта солодового за 11 месяцев прошлого года увеличился в 2,7 раза к уровню 2023-го и составил 14,9 тыс. т. Согласно официальной статистике за I-III кварталы 2024 года, в РФ произвели 603,8 млн декалитров пива, за тот же период 2023-го — 549,7 млн декалитров. Какая часть напитка изготовлена из солода, в данных не уточняется.