Названы мегаполисы с подешевевшими в январе 2025 года новостройками

За неполный январь 2025 года новостройки российских мегаполисов подорожали в среднем на 0,9% — до средних 179 тыс. руб за 1 кв. м. Такой рост аналитики называют незначительным и связывают с сезонным сокращением объема предложения от застройщиков на 5,6% с начала года. Снижение средних цен относительно декабря 2024 года отмечено лишь в трех из 16 имеющихся в нашей стране городах-миллионниках. Такой вывод следует из предоставленного редакции исследования сервиса «Яндекс Недвижимость».
Как изменились цены предложения от застройщиков
Снижение цен на новостройки в начале 2025 года аналитиками отмечено:
- на 2,7% — в Уфе, до средних 160 тыс. руб. за 1 кв. м;
- на 0,7% — в Волгограде, до 138 тыс. руб. за 1 кв. м;
- на 0,4% — в Омске, до 148 тыс. руб. за 1 кв. м.
В остальных 13 мегаполисах первичное жилье от застройщиков либо подорожало, либо цены на него почти не изменились, следует из отчета. Наибольший рост цен с начала года произошел:
- на 3% — в Краснодаре, до 156 тыс. руб. за 1 кв. м;
- также на 3% — в Санкт-Петербурге, до 280 тыс. руб. за 1 кв. м;
- на 2,9% — в Красноярске, до 150 тыс. руб. за 1 кв. м;
- также на 2,9% — в Перми, до 156 тыс. руб. за 1 кв. м.
В Москве в январе цены на новостройки выросли на 1,9%, до средних 385 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали аналитики.
Как будут меняться цены на новостройки в дальнейшем
Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость»:
— В январе спрос на рынке недвижимости традиционно демонстрирует охлаждение. При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах, который связан с изменениями структуры предложения в разных классах объектов. Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени — начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить о том, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках. Поэтому стагнация или ежемесячный рост в пределах 1% — закономерный сценарий для рынка в ближайшие месяцы.
Как отличаются цены по переуступке по ДДУ от цен, которые озвучивают сами застройщики.
Пока дом еще строится, купить будущую квартиру в нем можно не только у застройщика. Также можно приобрести строящееся жилье от инвесторов — тех, кто ранее вложился в эти же новостройки. Оформляются такие сделки как переуступки права требования по договорам долевого участия (переуступки по ДДУ).
Цены таких предложений отличаются от вариантов от застройщиков. Если на январь 2025 года сами застройщики в городах-миллионниках продают квартиры в среднем за 179 тыс. руб. за 1 кв. м, то по переуступке — за 175 тыс. руб. за 1 кв. м, отмечают аналитики. Хотя по отдельным городам средние цены по переуступкам могут быть выше, чем в предложениях от застройщиков, следует из отчета.
Месячная динамика цен по переуступкам в новостройках тоже иная, чем на первичное жилье от самих застройщикова. Самое большое снижение цен на переуступку по ДДУ аналитиками отмечено:
- на 2,8% — в Санкт-Петербурге, до 290 тыс. руб. за 1 кв. м;
- на 1,8% — в Казни, до 221 тыс. руб. за 1 кв. м;
- на 0,9% — в Москве, до 428 тыс. руб. за 1 кв. м.
Самый большой рост цен на предложения по переуступке прав наблюдается:
- на 2,6% — в Уфе, до 178 тыс. руб. за 1 кв. м;
- на 2,1% — в Новосибирске, до 153 тыс. руб. за 1 кв. м;
- на 1,3% — в Екатеринбурге, до 161 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в «Яндекс Недвижимости».
С прошлого года переуступка по льготной ипотеке стала недоступнее. Если раньше по семейной и IT-ипотеке можно было купить квартиру по договору переуступки у физлица-инвестора, то с 2024 года банки ограничили выдачу таких кредитов.
Снижение любых переуступок в новостройках (не только связанных с льготными программами) фиксирует и Росреестр. Так, в Москве к середине прошлого года количество переуступок снизилось на 22% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года и на 16% по сравнению с 2022 годом.