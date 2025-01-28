Мосбиржа обсудила торги на выходных с брокерами и ЦБ

Мосбиржа обсудила принципы работы биржевых торгов в выходные дни с брокерами и Центробанком. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в пяти брокерских компаниях. По словам собеседников издания, в концепции, которую представила Мосбиржа, были затронуты преимущественно технические вопросы, среди которых расчеты, маржинальная торговля и другие.
Мосбиржа разработала концепцию торгов в четвертом квартале 2024 года. Как ожидается, время торгов в выходные дни, которые Мосбиржа планирует запустить в 2025 году, будет соответствовать основной сессии: с 10:00 до 19:00. При этом расчеты по сделкам будут проводиться в первый рабочий день после выходных. Инвесторам в первое время предоставят для торговли наиболее ликвидные акции, а облигации могут добавить позже.
Торги на Мосбирже после полуночи сейчас не проводятся, как и торги в выходные дни и дни государственных праздников. В то же время сделки в выходные можно совершать на внебиржевом рынке через некоторых брокеров. Предполагается, что все заявки, полученные брокером в выходные, будут исполняться на внебиржевом рынке — напрямую между продавцом и покупателем (притом что оба являются клиентами одного и того же брокера) без вывода их на биржу. «Т-Инвестиции» запустили внебиржевую торговлю в выходные в 2021 году. Подобные сервисы есть также у «ВТБ Мои Инвестиции» и Совкомбанка.
За торги в выходные дни, по словам источника «Коммерсанта», выступают Сбербанк, ВТБ, «Т-Инвестиции» и «Финам». Против такого режима торгов небольшие компании, среди которых представитель QUIK (QUIK — программа для работы на фондовом рынке, разработанная ARQA Technologies). Там заявили, что не видят экономической целесообразности в выходных торгах, и указали на высокие трудозатраты. Бывший гендиректор General Invest Александр Хенкин также отметил, что это потребует больших затрат, так как на работу придется выходить многим сотрудникам.
В то же время, частные инвесторы заинтересованы в выходных торговых сессиях, говорит гендиректор по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Леснов также добавил, что для брокеров может и не быть прямой выгоды от дополнительной торговой сессии: «Наши расходы на персонал и техническое обеспечение примерно сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением от сделок наших клиентов в выходные дни», — пояснил эксперт.
По мнению партнера Capital Lab Евгения Шатова, объем торгов в выходные дни может составлять всего 30−40% от обычной сессии, а иногда и выше, в зависимости от новостного фона.
О готовности площадки запустить торги в выходные дни сообщил управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень еще в июне 2024 года. Он также рассказал, что обсуждается возможность круглосуточных торгов на бирже, однако это станет возможным уже после запуска торгов в выходные.
В конце лета 2024 года Мосбиржа представила план работы в выходные и праздники. Согласно ей, на фондовом рынке будут торговаться наиболее ликвидные акции, облигации эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и паи фондов. На срочном рынке будет доступен весь набор инструментов. Согласно представленному тогда плану, торги должны начинаться в 9:50 мск с аукционов открытия, в 10:00 будет стартовать основная торговая сессия. Завершение торгов на фондовом рынке предполагалось в 19:00, на срочном — в 18:50. Мосбиржа сообщила, что находится в процессе сбора комментариев от профессиональных участников.
Сейчас на фондовом и срочном рынках есть основная, утренняя и вечерняя сессии:
утренняя торговая сессия на фондовом рынке проводится с 06:50 до 09:50 мск, на срочном рынке — с 08:50 до 10:00 мск;
основная торговая сессия проходит с 10:00 мск до 18:50 мск;
вечерняя сессия — с 19:00 до 23:50 мск.