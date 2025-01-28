Морские порты для перевалки угля в 2024 году оказались недозагружены

По итогам 2024 года загрузка портовых мощностей по перевалке угля на морских терминалах в европейской части России составила 45%, или 76,5 млн т, против 50,5% годом ранее, подсчитали в агентстве NEFT Research. Аналогичную ситуацию аналитики отметили на Дальнем Востоке, где загрузка угольных портов в прошлом году снизилась до 57% (93 млн т) при 64% от их совокупной мощности в 2023 году. Следствием такой динамики стали ограничения железнодорожных перевозок (с октября 2024 года РЖД проводят активную работу по сокращению вагонного парка на сети. — РБК) и снижение рентабельности экспорта на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Грузооборот российских морских портов в 2024 году сократился в общей сложности на 2,3% к уровню 2023 года, составив 886,3 млн т, следует из данных Ассоциации морских торговых портов. Наиболее заметное сокращение грузооборота зафиксировано в портах Азово-Черноморского (минус 5,4%, до 275,7 млн т) и Дальневосточного (минус 2,3%, до 236,5 млн т) бассейнов.
О недозагруженности западных портов в 2024 году упоминал в недавнем письме в Минэнерго и РЖД замминистра транспорта Алексей Шило, предлагая субсидировать железнодорожные перевозки энергетического угля на экспорт в этом направлении. Речь идет о введении целевой субсидии из бюджета или резервного фонда правительства аналогично механизму транспортировки нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и авиакеросина) в направлении Дальневосточного федерального округа, который действует последние два года при ставке до 4 тыс. руб. за тонну груза.
В конце декабря прошлого года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам заняться разработкой антикризисной программы для угольной отрасли, находящейся в затруднительном положении на фоне убыточности экспорта твердого топлива и в то же время роста логистических издержек (к концу 2024 года расходы на транспортировку в стоимости угля на FOB Восточный достигали порядка 83%, на FOB Балтика и FOB Тамань — 79 и 80% соответственно). В частности, из-за этого некоторые угледобывающие предприятия, в числе которых разрезы и шахты под управлением крупных игроков рынка в Кузбассе, в 2024 году приостанавливали операционную деятельность. Среди поручений Новака также выработка «необходимых условий» по обеспечению вывоза угля в порты Северо-Запада и Юга.
В период
На морских угольных терминалах действительно отмечается существенный профицит мощностей, однако оценка загрузки портов европейского направления в 45% представляется завышенной, говорит Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал». «Учитывая, что ОТЭКО (управляет крупнейшим терминалом навалочных грузов в порту Тамань, его ежегодная мощность составляет более 70 млн т. — РБК) планирует перевалить 40 млн т в текущем году при фактических по итогам 2024 года 12 млн т, я бы говорил о 33−35-процентной загрузке», — рассуждает эксперт.
По мнению Худалова, одной из мер, которая поможет «выправить» ситуацию со сниженной загрузкой угольных терминалов, может быть предоставление грузоотправителям скидки на транспортировку угля по железной дороге (понижающие коэффициенты к тарифу РЖД полностью отменены с 1 января 2025 года. — РБК). «Конъюнктура и санкции продолжают выдавливать российский уголь с экспортных рынков. В стране пора задуматься о создании энергоизбыточных территорий на базе угольной генерации для привлечение инвесторов в дата-центры и энергоемкое производство», — заключает он.
В NEFT Research также полагают, что инструментами стимулирования поставок угля в западном направлении могут выступить частичное субсидирование тарифа РЖД из госбюджета, дополнительно скидка 12,8% к тарифу РЖД и возобновление действия понижающих коэффициентов при экспорте твердого топлива.