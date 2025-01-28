Морские порты для перевалки угля в 2024 году оказались недозагружены

В конце декабря прошлого года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам заняться разработкой антикризисной программы для угольной отрасли, находящейся в затруднительном положении на фоне убыточности экспорта твердого топлива и в то же время роста логистических издержек (к концу 2024 года расходы на транспортировку в стоимости угля на FOB Восточный достигали порядка 83%, на FOB Балтика и FOB Тамань — 79 и 80% соответственно). В частности, из-за этого некоторые угледобывающие предприятия, в числе которых разрезы и шахты под управлением крупных игроков рынка в Кузбассе, в 2024 году приостанавливали операционную деятельность. Среди поручений Новака также выработка «необходимых условий» по обеспечению вывоза угля в порты Северо-Запада и Юга.