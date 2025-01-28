Индекс Мосбиржи, акции ЦИАН, цены на нефть Brent: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 27 января индекс Мосбиржи снизился на 1,92%, до 2891,39 пункта. На вечерней сессии падение продолжилось. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, завершил понедельник на отметке 2881,53 пункта, потеряв 2,43%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии снизился на 0,78%, до 937,74 пункта.
В минусе закрылись почти все акции индекса. Исключением стали бумаги «Группы Позитив» (+0,02%) и АЛРОСА (+0,24%). Однако ранее они отстали от растущего рынка, так что их устойчивость не говорит о привлекательности, отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Утренняя сессия 28 января началась снижением. На 07:48 мск индекс IMOEX2 терял 0,5%, до 2866,98 пункта.
Причиной снижения снова стала геополитика, пишет аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов. «На прошлой неделе инвесторы ждали, что Владимир Путин и Дональд Трамп в самое ближайшее время проведут телефонный разговор, в котором будут обсуждать возможное завершение конфликта на Украине. Однако на этой неделе все стороны дали понять, что пока этого ждать не стоит», — пояснил эксперт.
В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако соответствующих запросов от Вашингтона не поступало.
Также, по словам Иванова, некоторые инвесторы, вероятно, надеялись, что Венгрия заблокирует решение Еврокомиссии по продлению санкций против РФ. Однако этого не случилось — Венгрия сняла вето, получив гарантии энергетической безопасности, и Евросоюз пролдлил санкции еще не полгода.
Среди причин снижения Василий Карпунин помимо геополитики также назвал общую перекупленность после волны роста с декабря — участники рынка авансом заложили в цены смягчение ДКП, хотя инфляция еще не начала устойчиво замедляться, укрепление рубля, снижение цен на нефть (-2,96% по нефти Brent) и падение облигаций с длинными сроками погашения.
«В этой ситуации снижение индекса Мосбиржи выглядит логичным и может продолжиться. Ближайшие цели расположены на 2800−2840 пунктов. Сверху ключевым сопротивлением выступает район 2980−3000 пунктов», — спрогнозировал Василий Карпунин.
Несмотря на вчерашний провал, это по-прежнему боковик в размытых границах 2900−3000 пунктов, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «С поправкой на биржевую волатильность, по сути, ничего критичного не случилось, а снижение котировок больше походит на техническую коррекцию после рекордного ралли за месяц на +25%. Чем скорее прояснится картина на внешнем контуре, тем быстрее акции станут дороже. Контакт на высшем уровне может состояться в любой момент», — пишет он в утреннем обзоре.
Эксперт ожидает роста индекса Мосбирже выше 3000 пунктов в среднесрочном периоде и до 3500 пунктов в долгосрочном. Однако в ближайшее время, по его словам, на рынке могут сохраняться подавленные настроения. «По негативной тенденции сегодня не исключаются локальные минимумы — по инерции возможны проливы на утренних малоликвидных торгах вторника», — считает Зельцер.
Расписки ЦИАН
Депозитарные расписки владельца онлайн-платформы для объявлений о недвижимости ЦИАН упали на 6,31% по итогам торгов понедельника, опустившись до ₽549,6 за бумагу.
Помимо общего негативного настроя на российском рынке, поводом для снижения стало сообщение о том, что ЦИАН 27 января подал заявление о делистинге расписок с Мосбиржи.
Позднее Мосбиржа сообщила, что с 8 февраля прекратит торги расписками. Последний день торгов в режиме T+1 для частных инвесторов — 5 февраля.
Заявление было подано в рамках продолжающегося процесса корпоративной реструктуризации группы, говорится в пресс-релизе ЦИАН. Ранее ЦБ зарегистрировал проспект акций МКПАО «ЦИАН». Компания уточняет, что в будущем инвесторы смогут обменять расписки на акции уже российской компании. Это произойдет после получения публичного статуса. О запуске такого предложения будет объявлено отдельно в ближайшее время.
Аналитик ПСБ Лаура Кузнецова напомнила, что ранее компания сообщала о планах провести обмен в пропорции 1:1. После завершения обмена Кузнецова ожидает начала торгов акциями на Мосбирже.
Это стандартная процедура при редомициляции, комментируют аналитики проекта Market Power подачу заявления ЦИАН. «Вероятно, котировки упали из-за страха инвесторов в ожидании приостановки торгов и обмена расписок: никто не знает, сколько продлится этот период. Х5, напомним, понадобилось больше 9 месяцев», — пишут эксперты.
Цены на нефть
Котировки нефти Brent снизились на 2,96% по итогам торгов 27 января, составив $76,18 за баррель.
Негатив на рынок принесли свежие данные о производственной активности в Китае, которые оказались хуже ожиданий, отметила эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Производственная активность в Китае в январе сократилась — индекс PMI в перерабатывающей промышленности уменьшился с 50,1 до 49,1 пунктов. Это минимум за последние пять месяцев. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже — на ослабление.
Кроме того, по словам Рокотянской, влияние на динамику цен на нефть мог оказать новый прогноз от Goldman Sachs. Аналитики инвестдома сомневаются в том, что новые санкции США смогут привести к сокращению объемов поставок российской нефти на мировой рынок, поскольку высокие ставки фрахта и скидки на сорт ВСТО поддерживают поставки российской нефти на мировой рынок.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,78, продать — по ₽99,91;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,79, продать — по ₽97,55.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 104,09, продать — по 105,81;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 106,25, продать — по 105.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,28, продать — по ₽14,02;
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,29, продать — по ₽14,01.
Корпоративные события
Henderson: операционные показатели за декабрь 2024 года.
Совкомбанк: ВОСА. В повестке вопрос о допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ Банка.
Другие важные события
Мосбиржа возобновляет торги фьючерсами на акции «ИКС5».
Китай: биржи не работают. Китайский новый год.
Гонконг: Китайский Новый год. Раннее закрытие — в 7:00 мск.
США: заказы на товары длительного пользования, декабрь — 16:30 мск.
США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20, ноябрь — 17:00 мск.
США: индекс потребительского доверия от Conference Board, январь — 18:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 20:00 мск.
США: недельные запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 00:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 891,39 (-1,92%).
Индекс РТС: 937,74 (-0,78%).
S&P 500: 6012,28 (-1,46%).
Dow Jones Industrial Average: 44 713,58 (+0,65%).
NASDAQ Composite: 19 341,83 (-3,07%).