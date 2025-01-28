Индекс Мосбиржи, акции ЦИАН, цены на нефть Brent: дайджест инвестора

Несмотря на вчерашний провал, это по-прежнему боковик в размытых границах 2900−3000 пунктов, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «С поправкой на биржевую волатильность, по сути, ничего критичного не случилось, а снижение котировок больше походит на техническую коррекцию после рекордного ралли за месяц на +25%. Чем скорее прояснится картина на внешнем контуре, тем быстрее акции станут дороже. Контакт на высшем уровне может состояться в любой момент», — пишет он в утреннем обзоре.