Грузия в 2024 году нарастила поставки коньяка в Россию вдвое

В то же время Россия увеличила продажи водки Грузии на четверть — до максимальных за все время 5,1 миллиона долларов. В результате Россия пятый год подряд оставалась главным поставщиком этого напитка в Грузию. На втором месте была Украина (2,5 миллиона долларов), а на третьем — Финляндия (2,4 миллиона).