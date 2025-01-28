FT сообщила о закупке Германией российского СПГ через другие страны

Экспорт СПГ из России в 2024 году вырос на 4% по сравнению с показателем 2023 года, до рекордных 33,6 млн т, следует из данных аналитической компании Kpler. По ее данным, с начала этого года Европа «беспрецедентными темпами» закупает российский СПГ на фоне остановки транзита газа через Украину с 1 января. За первые 15 дней 2025 года 27 стран ЕС импортировали из России 837,3 тыс. т СПГ, в прошлом году за тот же период объем составил 760,1 тыс. т.