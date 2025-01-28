Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда

Белогорьев связывает сохранение высокой доли Европы в общей структуре поставок СПГ из России логистикой. Западная Европа и Балтика — наиболее географический близкий глобальный центр спроса для всех российских заводов, кроме «Сахалина-2». Сроки поставки туда в три раза короче, чем на альтернативные рынки Северо-Восточной и Южной Азии, что особенно важно в условиях ограниченности доступного России флота СПГ-газовозов, говорит он. «Пока для России доступен рынок ЕС, поставки туда будут оставаться приоритетными», — считает эксперт. Кроме того, страны ЕС пока не вводили эмбарго против российского СПГ, добавляет Кауфман. Еще одним фактором является структура долгосрочных контрактов «Ямала СПГ», которая во многом завязана на европейских потребителях, отмечает он. Наконец, в прошлом году экспорт в Азию был затруднен атаками террористов в Красном море, из-за чего приходилось использовать маршрут через мыс Доброй Надежды, замечает эксперт.