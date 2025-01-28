Богатейшие люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота

DeepSeek на прошлой неделе представила обновленную модель искусственного интеллекта, которая, по словам разработчиков, может конкурировать с ChatGPT от OpenAI. При этом затраты на разработку были значительно ниже, чем у конкурентов из США: в компании утверждают, что для обучения использовались 2 тыс. чипов по сравнению с 16 тыс. у американских аналогов.