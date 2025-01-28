Абхазия проведет переговоры с «Интер РАО» о поставках электроэнергии

«Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией “Интер РАО” о продлении перетока электроэнергии, так как оставшаяся часть гуманитарного перетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале», — сообщил Нанба в ходе совещания.
И.о президента Валерий Бганба также отметил, что Абхазия может остаться без электроэнергии в начале февраля. «В сутки Абхазия потребляет 7,5 миллиона киловатт часов в сутки, 6 из них — это переток из России. Но к началу февраля электричество может закончиться», — сказал Бганба.
С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. В частности из-за майнинга криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.