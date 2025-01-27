В декабре доля ипотеки при продаже квартир сократилась более чем вдвое

По итогам декабря 2024 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 303,8 тыс. кв. м, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 8%. При этом существенно изменилась доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках сегментов «комфорт» и «бизнес» — относительно ноября 2024 года она сократилась на 8%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на рекордные 47%, составив 37% в общей структуре сделок.
Минимальный размер реализованного лота в массовом сегменте по итогам декабря 2024 года составил 17,2 кв. м при средней площади продаваемого лота 42,6 кв. м. В сегменте бизнес-класса самым компактным проданным объектом стал лот площадью 17,5 кв. м, средняя площадь при этом — 58,4 кв. м.
«Декабрь по традиции стал одним из самых активных месяцев в плане продаж. Однако количество ипотечных сделок неуклонно сокращается ввиду отмены льготной программы. Очевидно, что застройщики будут искать новые инструменты повышения спроса, но цены на жилье при этом не упадут, поскольку себестоимость реализации проектов продолжит расти», — рассказала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
Ранее, 15 января, «Известия» ознакомились с исследованием аналитиков компании «Intermark Городская Недвижимость», которые подготовили исследование стоимости самых дорогих столичных квартир PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index). По данным исследования, стоимость за 1 кв. м в элитных квартирах Москвы на конец декабря 2024 года составила 4,8 млн рублей. В диапазоне размеров квартир, применяемых для вычисления индекса, наблюдается значительное разнообразие — от 80 до 1 тыс. кв. м.