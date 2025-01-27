В декабре доля ипотеки при продаже квартир сократилась более чем вдвое

По итогам декабря 2024 года на первичном рынке в границах старой Москвы суммарный объем реализованного жилья составил 303,8 тыс. кв. м, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 8%. При этом существенно изменилась доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках сегментов «комфорт» и «бизнес» — относительно ноября 2024 года она сократилась на 8%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на рекордные 47%, составив 37% в общей структуре сделок.