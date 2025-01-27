«Ъ» узнал о переговорах по газу для Приднестровья с компаниями из Венгрии

Ни MOL, ни любая другая компания не располагают свободными объемами газа, их придется искать на рынке по высокой цене, рассказал «Коммерсанту» Виталий Ермаков, заведующий Центром изучения энергетической политики НИУ ВШЭ. По его расчетам, пропускной способности газопровода из Румынии в Молдавии (Яссы — Кишинев) недостаточно для полноценной замены российского топлива, но Молдавия может пойти на это, чтобы минимально обеспечить Приднестровье на зимний период и не допустить гуманитарной катастрофы.