Тока не надо: «серые» майнеры похищают электричество на 10 млрд рублей в год

Хищения электричества в России «серыми» майнерами достигли суммы в 10 млрд в год. Только в регионах СКФО за 2024 год официально ущерб «Россетей» составил 424 млн рублей, рассказали «Известиям» в компании. В Иркутской области по принятым судебным решениям «серые» майнеры должны более 650 млн, сообщили в Эн+. С 1 января 2025 года кабмин до 2031 года запретил добычу криптовалют более чем в десяти регионах. Однако эксперты говорят, что мера не будет эффективной, так как затронет легальный бизнес, а теневые майнеры продолжат нарушения.
Права и нарушения
«Серые» майнеры похищают электричество в РФ на 10 млрд рублей в год, об этом «Известиям» рассказал директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим. По его словам, добыча криптовалют, осуществляемая с нарушением правил, приводит к ряду негативных последствий: снижению доходов энергетических компаний, увеличению нагрузки на энергосистемы регионов, износу электросетей, а также пожарам и повреждению имущества.
— По примерным подсчетам, общий ущерб от такой деятельности в России составляет около 10 млрд рублей ежегодно, — отметил эксперт.
Два источника «Известий» в отрасли также подтверждают указанную оценку. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «Россетей», в 2023—2024 годах в регионах СКФО (зона ответственности компании «Россети Северный Кавказ») выявлено 72 незаконные майнинг-фермы, в том числе 53 — на территории Дагестана, по четыре — в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии, три — в Северной Осетии, шесть — в Ингушетии и две — в Карачаево-Черкесии.
— Общая стоимость похищенной в 2024 году электроэнергии составила 424,82 млн рублей, из которых возмещено 2,26 млн, — сообщили в компании.
В 2023 и 2024 годах на территории Хакасии (в зоне ответственности филиала «Россети Сибирь» — «Хакасэнерго») выявлено 12 фактов неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами. Сумма ущерба от безучетного потребления электроэнергии составила 29,77 млн рублей. В результате проведенных мероприятий возмещено 9,71 млн, добавили в компании.
По всем установленным случаям хищения электроэнергии в целях энергоснабжения майнинг-ферм в территориальные правоохранительные органы направляются соответствующие материалы, возбуждаются административные и уголовные дела, пояснили в «Россетях».
Теневые майнеры, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование, писали «Известия». Оно создает избыточную нагрузку на энергосистему и несет потенциальные риски аварийных отключений.
— При выявлении майнинговых ферм энергетики проверяют поступившую информацию. В случае подтверждения с потребителя через суд взыскивают средства за потребленную электроэнергию, но уже по тарифу для промышленных потребителей, а не по льготному для населения, — сообщили «Известиям» в Эн+.
Так, за пять лет в суд было направлено 2,1 тыс. исковых заявлений в отношении «серых» добытчиков, отметили в компании. К настоящему времени суд удовлетворил 1,35 тыс. исков, еще 400 находятся на рассмотрении. По принятым судебным решениям майнеры должны более 650 млн рублей, добавили там.
Майнинг — очень энергоемкая сфера, поэтому когда в энергосистему лавинообразно приходит много таких участников рынка, многократно увеличивается риск дефицита электроэнергии, заявили в Минэнерго.
— Кроме того, майнинг сегодня нельзя рассматривать в качестве «якорного потребителя», так как подобные предприятия могут как быстро развернуть свою деятельность, так и свернуть ее при неблагоприятной для них рыночной конъюнктуре. Добыча электронной валюты в перспективе является важной отраслью экономики, которая с 2024 года официально регулируется. Запреты же ее в отдельных регионах объясняются рисками возникновения энергодефицита. Пока в таких субъектах не будут созданы дополнительные генерирующие мощности из-за возможных негативных последствий для населения, производство электронной валюты в них разрешать нецелесообразно, — пояснили «Известиям» в министерстве.
При этом в целом регуляторные меры в области майнинга — важный шаг, направленный не только на укрепление энергетической безопасности, но также на трансформацию производства электронной валюты в самостоятельную отрасль экономики, заключили в ведомстве.
Запретное дело
24 декабря 2024 года правительство РФ утвердило список из 13 регионов и территорий страны, где с 1 января 2025 года вводится запрет на майнинговую деятельность. Действовать он будет до 15 марта 2031 года. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Добыча криптовалюты также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения для них будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году — с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.
В Эн+ считают, что принятые ограничительные меры относятся к сфере легального майнинга криптовалют, поэтому запрет никоим образом не повлияет на объемы нелегального. Более того, вместе с запретом «белого» майнинга увеличивается вероятность перехода легального бизнеса в «серую» зону, отмечают в компании.
— Необходимо ввести запрет на размещение таких ферм и специального оборудования в жилом секторе, а также предусмотреть определенные административные и уголовные меры наказания. Однако, как показывает практика, запреты не всегда приводят к сокращению той или иной деятельности, а зачастую приводят даже к ее росту, — заявили в Эн+.
Единственный действенный механизм борьбы с «серым» майнингом — ухудшение экономической эффективности такой деятельности, а этого возможно добиться только ростом тарифа. Именно из-за крайне низкого его уровня для населения Иркутская область и стала «столицей» «серого» майнинга в России, добавили там.
В рамках закона
Глава комитета по энергетике Госдумы Николай Шульгинов ранее заявил, что принятый в 2024 году закон о запрете майнинга криптовалют в некоторых регионах России может не решить основных проблем, «серые» схемы могут быть сохранены. Он объяснил, что поймать за руку теневых добытчиков очень сложно.
— Вы не сможете администрировать процесс, как их всех найти, определить, где майнер, а где нет. Нет инструментария, как вылавливать это оборудование, как его отличать, — говорил Николай Шульгинов.
Сегодня есть серьезные сложности с выявлением фактов майнинга, нелегальные «бизнесмены» всячески маскируют свою деятельность — под отопление помещения тепловыми пушками, коровники — и даже прячут под землю, рассказал «Известиям» зампред набсовета ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук. По сути, «серая» добыча подпадает под ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), но привлечение к ответственности осложняется рядом квалифицирующих признаков и сложностью выявления нарушений, отметил он.
По его словам, сегодня правоохранители могут привлечь к ответственности только нарушителя, нанесшего ущерб более 1 млн рублей, поэтому было бы логично снизить этот размер.
В «Россетях» же считают, что в рамках привлечения к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ («Самовольное подключение и использование электрической энергии») необходимо рассмотреть возможность включения на законодательном уровне этой статьи в перечень, по которому ст. 4.5 КоАП предусмотрен срок давности привлечения к административной ответственности в один год вместо существующего в 90 календарных дней, а также увеличить размеры административного штрафа по указанной статье.
Также целесообразно предусмотреть в УК РФ уголовную ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям для лиц, дважды подвергнутых административному наказанию за аналогичное правонарушение, добавили в пресс-службе компании. Впрочем, директор Центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что запрет майнинговой деятельности в регионах без учета конъюнктуры рынка не принесет желаемого эффекта, так как некоторые участники уйдут в тень и продолжат работать незаконно.