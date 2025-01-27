Тока не надо: «серые» майнеры похищают электричество на 10 млрд рублей в год

— Кроме того, майнинг сегодня нельзя рассматривать в качестве «якорного потребителя», так как подобные предприятия могут как быстро развернуть свою деятельность, так и свернуть ее при неблагоприятной для них рыночной конъюнктуре. Добыча электронной валюты в перспективе является важной отраслью экономики, которая с 2024 года официально регулируется. Запреты же ее в отдельных регионах объясняются рисками возникновения энергодефицита. Пока в таких субъектах не будут созданы дополнительные генерирующие мощности из-за возможных негативных последствий для населения, производство электронной валюты в них разрешать нецелесообразно, — пояснили «Известиям» в министерстве.