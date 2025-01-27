Стоп сигналят: фурам из ЕАЭС заблокируют выезд из РФ в случае неуплаты штрафов

Почему иностранных автоперевозчиков трудно штрафовать
С 1 марта в России должно заметно возрасти число иностранных транспортно-логистических компаний (ТЛК), занимающихся внутренними перевозками по территории страны. С этой даты запускаются каботажные перевозки, когда фуры из стран ЕАЭС смогут перевозить грузы внутри страны.
Им будет разрешено не более трех последовательных рейсов в течение семи дней с момента первой выгрузки в России. Каждая поездка должна подтверждаться транспортной накладной и представлять собой этап к следующей погрузке или государственной границе. Перевозка опасных грузов будет запрещена. В случае нарушения иностранными ТЛК этих и других условий они не будут допускаться к осуществлению деятельности в течение одного года с даты выявления нарушения, сказали «Известиям» в Минтрансе.
Там добавили, что также установлены полномочия Ространснадзора по задержанию принадлежащих иностранным перевозчикам транспортных средств (ТС) на всей территории России с неоплаченными штрафами, в том числе за перегруз.
— Кроме того, приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие полномочия ФТС не допускать выезд с территории РФ иностранных перевозчиков при наличии неуплаченных штрафов, — добавили в ведомстве.
В ФТС подтвердили «Известиям», что на таможенные органы возложены полномочия по контролю за уплатой штрафов иностранными перевозчиками.
Делается это для того, чтобы уравнять иностранные ТЛК из ЕАЭС с российскими перевозчиками на внутреннем рынке. Они смогут брать заказы внутри страны и работать наравне с отечественными компаниями, а значит, потребуется проходить весогабаритный контроль, оплачивать через систему «Платон» проезд, а также все штрафы, включая за перегруз (максимальная сумма до 600 тыс. рублей). Сейчас взыскания за превышение допустимой нагрузки иностранцам не начисляют, но они не могут выехать из страны с долгами за превышение скорости, нарушения правил дорожного движения и так далее.
Однако у участников рынка есть сомнения в работоспособности указанных Минтрансом требований к перевозчикам из ЕАЭС.
— Несмотря на заверения Минтранса, трудности с начислением штрафов за перевес являются одним из главных конкурентных преимуществ иностранных компаний перед российскими, — рассказал «Известиям» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. — Их не могут штрафовать на пунктах автоматического весогабаритного контроля (АПВГК).
Эти пункты в онлайн-режиме передают акты взвешивания в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) для составления протоколов. Но, как отмечают участники рынка, доступа к иностранным базам у российской системы нет и искать владельцев приходится в ручном режиме по информации ФТС, что слишком трудозатратно и не всегда возможно, добавляет он.
Грузовик с иностранным номером может быть задержан, перемещен на спецстоянку или скован блокираторами за неуплату штрафов, сказал «Известиям» председатель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. C уже имеющимися долгами фуры также не пустят на территорию России. На погашение отводится до трех часов с момента прибытия в пункт пропуска, отметил эксперт.
— Задача оснащения АПВГК автоматической функцией учета иностранных номеров была поставлена еще в 2024 году, — рассказал он. — В настоящее время она, вероятно, находится на стадии выполнения, поэтому зафиксировать превышение весогабаритов с последующим наложением штрафа инспекторы Ространснадзора могут сейчас в основном только на обычных пунктах контроля лично.
По словам Владимира Матягина, с 1 января российских дальнобойщиков штрафуют на 375−600 тыс. рублей (ранее было 250−400 тыс.) автоматически на АПВГК. А вот иностранцам будут назначать взыскания редко при личном участии инспекторов Ространснадзора, во время плановых рейдов, проходящих далеко не каждую неделю и не везде, полагает он.
У иностранных перевозчиков появляется гигантское преимущество перед российскими ТЛК. Потенциально они могут саботировать требования Минтранса и ездить с перевесом при отсутствии рейдов Ространснадзора. А перевес — это существенная экономия для перевозчика и снижение тарифов при одновременном вреде для дорог, подчеркнул участник рынка.
Кроме того, перевозчики из ЕАЭС имеют и другие преимущества — низкие лизинговые платежи за технику и доступ к выгодным кредитам. Каботаж для них — это способ сократить издержки, попутный заработок в дополнение к уже проплаченным международным перевозкам, из-за чего они могут снижать цены, отбирая «хлеб» у российского бизнеса, добавил Владимир Матягин.
«Известия» направили запрос в Ространснадзор.
Какую долю рынка РФ займут иностранные перевозчики
Отечественные грузоперевозчики уверены, что конкурентные преимущества иностранных ТЛК помогут им быстро закрепиться на российском рынке. По данным «АвтоГрузЭкс», их доля в течение ближайших лет достигнет 10−15%. По информации ТЛК «Да-Транс» и «100 дорог», сегмент иностранного каботажа в 2024 году составит 3−5%.
— Зарубежные перевозчики будут забирать рынок у малого и среднего бизнеса, имеющего минимальный запас прочности, — полагает основатель сервиса по подбору грузоперевозчиков Main Transport Роман Судоргин.
По информации 3PL-оператора NC Logistic, зарубежные игроки могут взять на себя часть перевозок недорогого товара, что не окажет существенного влияния на крупных игроков на логистическом рынке, рассказал «Известиям» замгендиректора по логистике этой компании Артем Васканян.
Крупные перевозки и транспортировка дорогостоящих грузов останутся за российскими фирмами, учитывая высокие требования, которые предъявляются к исполнителям таких заказов, считает он.
По данным «АвтоГрузЭкс», каботажные перевозки будут выгодными только при доставке генеральных грузов — крупных партий для одного получателя.
— Наиболее востребованным может стать направление из Китая через Казахстан, а затем по территории Дальневосточного региона России, — продолжает президент «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.
В этом случае конкурентные преимущества получат ТЛК из Казахстана, однако многое зависит от сроков, условий и качества доставки, которые они предложат клиентам.
— Вскоре можно ожидать появления значительного количества перевозчиков, особенно из Белоруссии и Казахстана, где транспортная инфраструктура хорошо развита, — сказал «Известиям» коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.
Эксперт считает, что ценовые войны между ними могут привести к давлению на отечественные компании, что усложнит их финансовые показатели и может привести к выходу некоторых из них с рынка.