Стоп сигналят: фурам из ЕАЭС заблокируют выезд из РФ в случае неуплаты штрафов

При наличии неоплаченных штрафов (например, за перегруз) иностранным фурам после 1 марта начнут блокировать выезд из РФ. Именно с этого дня в России вводится система каботажных перевозок, благодаря которой фуры из стран ЕАЭС смогут перевозить грузы внутри нашей страны. За долги Ространснадзор сможет задерживать их на всей территории РФ: для этого уже приняты необходимые нормативно-правовые акты, рассказали «Известиям» в Минтрансе. Правда, пока базы данных Ространснадзора и ФТС не согласованы и штрафы или не приходят, или поступают с задержкой, уточнили в ассоциации «Грузавтотранс». И это ставит иностранных перевозчиков в более выгодное положение перед российскими компаниями. В том, как нововведение изменит рынок, разбирались «Известия».