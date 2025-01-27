США продолжают блокировать работу расчетного органа ВТО, сообщил источник

«Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 83-м случаем, когда предложение о начале процесса заполнения вакансий было заблокировано. Ряд членов заявили, что они с нетерпением ожидают консультаций, предложенных председателем Генерального совета, о том, как продвинуть текущие обсуждения реформы урегулирования споров», — сообщил источник.