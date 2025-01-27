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США продолжают блокировать работу расчетного органа ВТО, сообщил источник

ЖЕНЕВА, 27 янв — РИА Новости. США при новой администрации Дональда Трампа продолжают блокировать работу расчетного органа всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на просьбу 130 государств-членов, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.

Источник: © РИА Новости

«Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 83-м случаем, когда предложение о начале процесса заполнения вакансий было заблокировано. Ряд членов заявили, что они с нетерпением ожидают консультаций, предложенных председателем Генерального совета, о том, как продвинуть текущие обсуждения реформы урегулирования споров», — сообщил источник.

Как подчеркнул источник, представители Соединенных Штатов отметили, что 20 января состоялась инаугурация нового президента США, в настоящее время США переходят к новой администрации.

Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы.